Liste güncellendi: ‘Ahbap’a bağışlar sürüyor

Bu bağışları neden yazıyorum artık biliyorsunuzdur



Geçen yıllarda olduğu gibi yapacağım çünkü

Tek tek teslimatına kadar faturasına kadar yayınlayacağım.

İnanın çoğu sanatçı futbolcu “abi yazma” diyor.Mesela en son Demir Demirkan öyle dedi

Ama böylesi daha iyi

Yani yazmak lazım💚