Liste güncellendi: ‘Ahbap’a bağışlar sürüyor

Sanatçı Haluk Levent’in muhtaç durumdakilere yardım amacıyla kurduğu Ahbap Derneği‘ne Güneydoğu’daki depremlerin ardından başlayan bağışlar sürüyor.
Kampanyaya ilk olarak oyuncu Kıvanç Tatlıtuğu katılmış, ardından futbolcular, ünlüler, şirketler ve işinsanları da dahi olmuştu.
Haluk Leven de yeni bağışçıları, bağış tutarıyla birlikte Twitter hesabından paylaşmayı sürdürüyor.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.