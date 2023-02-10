‘Ahbap’ birilerinin gücüne gidiyor: Devletin otoritesi sarsılıyormuş

Sanatçı Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Derneği, siber saldırıların ardından şimdi de iktidar çevresi tarafından hedef gösteriliyor.

Fotoğraf: Twitter

Dayanışma ve paylaşım platformu Ahbap, ilk günden itibaren depremzedeler için yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

Kamu yardım kuruluşlarına güvenmeyen birçok yurttaş, depremzedelere Ahbap üzerinden bağış ve yardım yapıyor.

Haluk Levent, her tür desteği ‘şeffaflık’ doğrultusunda Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor.

Buna karşılık dernek yalnızca siber saldırı altında değil, televizyonda ve sosyal medyada ‘organize’ bir şekilde harekete geçen iktidar çevresi tarafından da hedef alınıyor.

Bunlardan ikisi AKP’nin yönetim kurulu üyesi Berk Can Doğan ve eski MHP İstanbul il başkanı Birol Gür.

Doğan, Twitter hesabı üzerinden Haluk Levent ve BaBala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un yer aldığı fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti: “On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım. Devlet kurumlarının itibarını yok etmek için başlattığınız kampanyanın farkındayız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bilin istedim.”

Geçen aralıkta MHP İstanbul il başkanlığı görevinden istifa eden Gür de Twitter’dan şöyle yazmıştı: “Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var.“

‘Gazeteciler’ de devreye girdi

Doğan ve Gür’ün ardından Ahbap Derneği’ni hedef almayı ‘gazeteciler’ sürdürdü. Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Ülke TV’de katıldığı programda Haluk Levent’in ‘1 milyar lirayı yönetemeyeceğini’ söyledi.

Güler, Levent’in, bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine ise “Açık kapı bırakıyor” yorumunu yaptı.

TV100 sitesi yazarı Hacı Yakışıklı, Ahbap’a yapılan yardımların tamamının AFAD’a devredilmesini istedi:

“Yarın sabah toplanan para miktarının detaylı bilgisi ve harcamaların faturası yayınlanırsa şu ana dek neler yapıldığı görülmüş olur. Ben de bizzat yayımlarım. Eğer bu güne dek yardımlar öylece bekliyorsa tamamı AFAD’a devredilebilir.”

Levent ‘haddini aşmış’

Not Haber Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Haluk Levent’in ‘haddini aşmaya başladığını’ yazdı:

“Sahada çalışan onbinlerce insanın emeğine, fedakarlığına çöküşmüş durumda. Günlerdir hiçbir yerde hiçbir şeye katıldıklarını kimse görmedi. Sürekli başkalarının yaptıklarını kendi yapmış gibi anlatıyor. Çok tipik bir şov hikayesi yazılıyor.”

Bu Haluk Levent’in “Ahbap Çavuş” kurnazlığı giderek haddi aşmaya başladı. Sahada çalışan onbinlerce insanın emeğine, fedakarlığına çöküşmüş durumda. Günlerdir hiçbir yerde hiçbir şeye katıldıklarını kimse görmedi.

Sürekli başkalarının yaptıklarını kendi yapmış gibi anlatıyor. — Erem Şentürk (@EremSenturk) February 9, 2023

Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Ahbap’ın deprem bölgelerinde olmadığını öne sürdü.

“Amacım kimseyi zan altında bırakmak değil ancak kaçırdığım gündeme şöyle bir bakınca telaffuz edilen rakamları gördüm. Dünyanın dört bir yanına yardım götüren pek çok kurumdan yüksek meblağlar. Kurumun sitesinde de harcamalara ilişkin rapor yok. Sadece soruyorum ‘ne oluyor?’“

Başıma bir şey gelmeyecekse izlenimimi paylaşmak istiyorum;



Deprem sahasında 2 il 3 bölge dolaştım



Büyükşehirinden ilçe belediyesine, tüm partilerin neredeyse gençlik kollarına, büyük küçük STK’lara, hatta baro, müşavir odaları vs varıncaya dek ekipler gördüm



AHBAP görmedim — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) February 9, 2023

Gazeteci Furkan Haykır, Haluk Levent’in devleti ‘gölgede’ bıraktığını belirterek devletin otoritesinin sarsılabileceğini dile getirdi.

“Haluk Levent’in iyi niyetinden şüphem yok ancak DEVLET herşeyden üstündür. Devletin mücadelesi, şahısların gölgesinin altına girme hissi bile oluşursa, devletin otoritesi sarsılır. Muhalefet bunu siyasi bir malzeme haline getirdi ve bu konuda algı oluşturuluyor. Siyaset üzerinden hükümet üzerine algı oluşturamayan muhalefetin psikolojik harpçileri ‘AFAD başarısız AHBAP başarılı’ algısını oluşturdu.”