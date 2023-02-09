Depremzedeler için kolları sıvayan Ahbap ve Babala’ya MHP’liden ‘çamur’

MHP’nin eski il başkanı Birol Gür, ilk günden itibaren depremzedeler için seferber olan Ahbap ve Babala TV ekibini hedef aldı.

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur MHP’nin hedefinde. (Twitter)

Sanatçı Haluk Levent’in başkanlığındaki Ahbap ve YouTuber Oğuzhan Uğur’un Babala TV ekibi depremzedelere yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) veya diğer kamu yardım kuruluşlarına güvenmeyen birçok yurttaş yardımlarını bu iki grup üzerinden bölgeye iletmeye çalışıyor.

Ancak bu tür sivil dayanışma girişimleri kimilerinin hedefinde.

Bunlardan biri de MHP’li Birol Gür.

Geçen aralıkta İstanbul il başkanlığı görevinden istifa eden Gür, Twitter’dan şöyle yazdı: “Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var.”