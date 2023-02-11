Buldan ve Kılıçdaroğlu’ndan deprem bölgesinde dayanışma mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da deprem bölgesinde dayanışma mesajı verdi.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 21 bin 848’e çıktı.

Buldan ve Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’daki Sözel Apartmanı’nın enkazını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu Buldan’a başsağlığı dilerken, Buldan da “Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Buldan, Sözel Apartmanı enkazına ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.

Buldan ve Kılıçdaroğlu, buradaki kısa açıklamada şunları söyledi:

Buldan:

* Dokuz katlı bir bina ve şu an enkazın altında 20-25 kişi olabilir diye tahmin ediliyor. Bugün burada bir anne canlı olarak kurtuldu ve hala umut var. Kentimize hoş geldiniz. Hepimizin acıları aynı, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Özellikle iktidarın bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim.

* Şu da bir gerçek; enkazın altından insanlık çıktı bu depremde. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma umuduyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Toplumu birleştirecek olan da bu dayanışma ruhudur.

* Yaramız ve acımız çok büyük. Bu acıları en kısada zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır’da belki çok fazla yıkım yok, ancak enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik.

* Biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde, onların yerine kayyımlar atandı, belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı, bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun.

Kılıçdaroğlu:

* Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye’de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Deprem bizi, toplumu birbirine kenetledi. Acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak, birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyoruz.

* Elbette binaların, inşaatların sağlıklı yapılmamasının, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama en büyük sorun, depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla, tutarlı ve sağlıklı bir koordinasyonun olmamasıdır.

* Bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama biz enkaz kaldırma alanlarında çalışan, emek harcayan -AFAD var, STK’lar var, gönüllüler var- herkese yürekten teşekkür ederiz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler.

* Ben gerçekten deprem bölgesindeki bütün illeri gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı. Siz de ifade ettiniz bunu, ortak acıyı paylaşacağız. İnşallah Türkiye bir daha benzer acılar yaşamaz, yaralar kısa sürede sarılır. Sonuçta güzel memleketimizde hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz.