Demirtaş’tan Özdağ uyarısı: ‘OHAL planı’nı ifşa etti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konusunda uyararak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü hal (OHAL) kararındaki ‘rolünü’ anlattı.

Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ konusunda uyardı. (HDP-AA)

Irkçı söylem ve uygulamalarıyla bilinen Ümit Özdağ, depremden bu yana Suriyeliler hakkında dört farklı iddia ortaya atıp hedef göstermişti. Özdağ, iddiaları her defasına yalanlansa da tutumunu değiştirmedi. Diken, Özdağ’ın yalanlanan bu iddialarını derlemişti.

Demirtaş, bugünkü paylaşımlarında Özdağ konusunda uyardı.

Özdağ’ın ‘kışkırtmalarına’ hükümetin ses etmemesinde bir tuhaflık bulan Demirtaş, şunları yazdı:

*Dayanışma ruhu halk arasında o kadar güçlü ki, insan olan herkesin umudunu büyütüyor. Ama bu durumdan rahatsız olanlar da var.

*Örneğin ırkçılar ve kutuplaştırma üzerinden siyaset yapmak dışında hiçbir politikası olmayanlar.

*Yani insanlıktan nasibini almamış olanlar. Bu dayanışma ruhunu bir şekilde dağıtmadan var olamayacak kirli siyasi kesimler, kışkırtmalara başladılar.

*Irkçı bir soytarı sorumsuzca hedef gösteriyor, infial yaratmaya çalışıyor, İçişleri bakanı dahil olmak üzere tek bir hükümet yetkilisinden çıt çıkmıyor. Tuhaf değil mi?

*Hayır değil çünkü halkta güvenlik kaygısı ve korkusu yaratarak kendi iktidarlarını tek kurtuluş adresi haline getirmek istiyorlar.

*OHAL’in hiçbir gerekçesi yoktu. Şimdi, yabancı karşıtlığını kışkırtıp iç çatışmaya dönüştürerek OHAL’i haklı göstermeye çalışıyorlar.