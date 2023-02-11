Güncellenebilir: Ümit Özdağ’ın yalanlanan iddiaları

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya aracılığıyla çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Bu iddialar daha sonra çürütüldü.

Ümit Özdağ deprem döneminde dört iddia ortaya attı. (Twitter)

Göçmenlere karşı ırkçı tutumu tepki çeken Özdağ, depremden sonra Suriyelileri hedef göstermeye devam etti.

‘Suriyeliler Fenerbahçe TIR’ını yağmaladı’

Ümit Özdağ’ın iddialarından biri deprem bölgesine giden Fenerbahçe yardım TIR’ının Suriyeliler tarafından yağmalanmasıydı. Yardımları koordine eden Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Özdağ’ın bu iddiasını şöyle yalanadı: “Bu konunun, bu çıkan haberin hiçbir şekilde doğruyu yansıtmadığını söylemek istiyorum. Biz, hem TIR şoförüyle görüştük hem oradaki kontak kurduğumuz kişimizle görüştük. Zaten dağıtımın yapıldığına dair bir video da paylaşmış olduk. Bu haber kesinlikle doğru değildir.”

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, yardım çalışmalarımız hakkında açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/6q08Yb3NP4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 8, 2023

‘Suriyeliler yağmalıyor’

Özdağ’ın bir diğer iddiası da, “Suriyeliler, Samandağ’da yağma yapıyor” oldu.

Özdağ’ın bu iddiasını birçok resmi kurum reddederken, partisinden de itiraz geldi. Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız Twitter’dan, “Çok fazla bilgi karmaşası oluyor. Samandağ’da Suriyeliler ellerinde bıçakla yağmalama yapmıyor arkadaşlar” diye yazdı.

‘Suriyeli AFAD görevlisinin telefonunu çaldı’

Özdağ, paylaştığı bir videoyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken, bir Suriyeli’nin AFAD görevlisinin telefonunu çaldığını iddia etti.

Özdağ’ın Suriyeli olduğunu söylediği kişi daha sonra çıkıp açıklama yaptı. Aynı kırmızı telefonu gösteren kişi, Türk olduğunu ve gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katıldığını anlattı. Genç, Özdağ hakkında dava açacağını da söyledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Özdağ tweet’ini sildi ama özür dilemedi.

KYK yurduna Suriyeliler

Ümit Özdağ, depremden sonra bir kız KYK yurduna Suriyelilerin doldurulduğunu da iddia etti.

9 Şubat’ta Özdağ, “Siz delirdiniz mi? Kız öğrenci yurduna kızlı-erkekli Suriyelileri yerleştirmek ne demek” diye paylaşınca bölgeye giden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yurdu inceledi.

Siz delirdiniz mi? Kız öğrenci yurduna Kızlı-erkekli Suriyelileri yerleştirmek ne demek? https://t.co/y8ETGNN2EC — Ümit Özdağ (@umitozdag) February 9, 2023

Yurdu gezen Başarır, Fatih Portakal’ın yayınında şunları anlattı: “Odaları tek tek gezdim. 1500 tane kendi vatandaşlarımız var. Yaklaşık 1700 Suriyeli ama Türkiye Cumhurbiyeti vatandaşlığına geçmiş (Suriyeli) aile var. Gittim olayı gördüm, müdürü aldım odaları tek tek gezdik, odalarla o resimleri kıyasladık. Eski görüntüler olduğunu izah ettiler.”