BBC, depremde yıkılan binanın anatomisini çıkardı

BBC, İskenderun’da yıkılan bir binayı kat kat inceledi. Binadaki 15 daireden sadece üç kişi sağ çıktı.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te büyük yıkımlara yol açtı

BBC muhabiri Alice Cuddy, depremler sonrası İskenderun’da yıkılan Orcan Apartmanı’nı inceledi. Binadaki 15 dairede yaşayanlardan sadece üç kişi hayatta kaldı.

Bölge sakinleri, depremde Orcan Apartmanı’nın bulunduğu bina sırasının ‘domino taşları gibi’ yıkıldığını söylüyor.

Birinci kat: Görme engelli Derya, üniversite öğrencisi Berk

Apartmanın birinci katında 63 yaşındaki Şehvar ve konuşma engelli kızı Derya yaşıyordu. Kurtarma çalışmalarını izleyen aile üyeleri, anne ve kızın zamanlarının büyük kısmını birlikte geçirdiğini ve Şehvar’ın kızına baktığını anlatıyor. İki saat uzaklıktaki evinden enkazın başına gelen Derya’nın kız kardeşi Deniz “Sağ olsa bile, orada kimse var mı diye soranlara cevap veremez” diyor.

Diğer dairedeyse Serpil ve oğulları yaşıyordu. Serpil, oğlu Doğukan’la birlikte enkazdan kurtarılırken Berk’e henüz ulaşılamadı.

Çay mahallesi orcan apartmanı İskenderun/Hatay Berk Digili enkaz altında ulaşılamıyor Acil Yardım Lütfen!! — Balkolik (@BaIkolik) February 7, 2023

İkinci kat: ‘Birbirleri olmadan yaşayamazlardı’

Binanın ikinci katında bir anne-kız daha var. 64 yaşındaki Hatice ve 33 yaşındaki Derya. Bir yakınları anne ve kızı ‘Tom ve Jerry’ diye tanımlıyor: “Biri bir şey yapsa, diğeri tersini yapardı ama birbirleri olmadan yaşayamazlardı. Şimdi bile muhtemelen birbirlerine çok yakın konumdalar.”

Derya’nın babası ve Hatice’nin eski eşi Mevlüt, günlerdir haber bekliyor.

Mevlüt, kızının güvenli bir nokta bulmuş olmasını umuyor. (BBC)



Üçüncü kat: ‘Ceyda yine gülümseyecek ‘

Ceyda üçüncü katta anne ve babasıyla yaşıyordu. Ablası evden taşınmıştı ama hala yakında oturuyor. Enkazın önünde toplanan komşular, ablanın depremden sonra apartmanın önüne geldiğinde bayıldığını ve başka bir yere götürüldüğünü anlatıyor.

Ceyda’nın büyükannesi ve büyükbabası da hemen köşede yaşıyordu. Onların yaşadığı apartman da depremde yıkıldı. Akrabaları onları yakın bir aile ve mükemmel bir çift diye tanımlıyor.

Ceyda’nın babası Cengiz’in bir yedek parça dükkanı vardı. Annesi daha önce iki kız çocuğunu kaybetmiş. Aile üyeleri, Ceyda enkazdan sağ çıkar da anne ve babasının da hayatını kaybettiğini öğrenirse bununla nasıl başa çıkabileceğinden kaygılı.

Dördüncü kat: ‘Enkazın altında ne kadar kaldım?’

Enkazdan sağ çıkarılanlardan birisi dördüncü katta yaşayan 50 yaşındaki anne Ferdane’ydi. Ferdane, enkaz altında Ceyda’yla konuştuğunu söylemişti.

Ancak dün kurtarma görevlileri enkazın önünde beklemeye devam eden ailelere artık kimsenin sağ çıkmasını beklemediklerini söyledi.