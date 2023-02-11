Alman kurtarma ekipleri de güvenlik endişesiyle faaliyetlerini durdurdu

Alman arama-kurtarma ekipleri, Hatay’daki güvenlik durumuyla ilgili kendilerine ulaşan bilgilerden dolayı faaliyetlerine ara verdi.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: Reuters

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra birçok ülke insani yardım gönderirken arama-kurtarma faaliyetlerine kendi ekipleriyle destek oluyor.

AFP’ye konuşan Avusturya yetkilisi, ‘güvenlik gerekçesiyle’ Türkiye’ye yolladıkları yardım ekiplerini geri çekeceklerini söylemişti.

Şimdi de Alman arama-kurtarma ekipleri, güvenlik endişesiyle çalışmalarına ara verdi. Almanya’nın Bonn kenti merkezli Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) ile Duisburg merkezli, arama ve kurtarmada uzman insani yardım kuruluşu ISAR’dan ekipler Türkiye’deydi.

DW Türkçe‘nin Alman yayın kuruluşu DPA’dan aktardığına göre, THW Sözcüsü Katharina Garrecht, son saatlerde Hatay’daki güvenlik durumuyla ilgili kendilerine farklı kaynaklardan ulaşan bilgilerin bu kararın alınmasına yol açtığını söyledi. Sözcü, enkazdan can kurtarmaya yönelik somut bir ipucu haberi almaları halinde bölgeye intikal edeceklerini de ekledi.