Kılıçdaroğlu SPK önünde: 380 bin kişi deprem anında soyuldu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) önüne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘380 bin tasarruf sahibinin deprem anında soyulduğunu’ belirterek sorumluları istifaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün de ‘saraydan gelen talimat’ nedeniyle kendisiyle görüşmekten vazgeçtiğini de kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

SPK önünde konuşan CHP lideri, şunları anlattı:

*Deprem bölgesine gitmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu’na geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini, ayrıntıları sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece geldim, bugün sabah leyin buradayım.

*Önce ‘Sayın başkan görüşecek’ diye aldılar; fakat sonra başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

*Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Hiçkimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz asla yoktur.

Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar yatarken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem.

*Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi soyulmuştur. Deprem sırasında bir insanın soyulması ne demektir. Ve bu bir kurumun şemsiyesi altında yapıyorsa bu herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur.

*Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarırım diye mücadele ederken, insanlar nasıl geçiniriz diye çadır beklerken bu 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum.

*Açık ifade ediyorum; başkan istifa etsin! İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sı ne gerekiyorsa yapsın; onlar da istifa etsinler.

*Soyulan bütün depremzedelerin paralarının iade edilmesi lazım. Arkadaşlarımızla burada olmamızın temel nedeni de bu zaten; soyguna izin vermeyeceğiz, yeter! Yeter artık, bu ülkede herkes soyulacak mı?

Genel Başkanımız, soyulan küçük yatırımcılar için SPK’ya geldi. Soyulanların 380 bini deprem bölgesinden. Depremzede canı için mücadele ederken, onların hayat tasarruflarını çaldılar. https://t.co/LUS1k6Ef6a — Ömer Topsakal (@omertopsakal) February 13, 2023

Borsa’da durum

Depremin hemen ardından SPK borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla salı sert şekilde geri çekilmişti.

Çarşamba kayıpların sürmesinin ardından iki devre kesici çalışmış daha sonra da borsadaki işlemler durdurulmuştu.

Aynı akşam çarşamba günkü işlemlerin iptal edildiği ve borsanın beş iş günü kapalı kalacağı bildirilmişti. Ama uzmanlar bunda geç kalındığını söylüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.

Yatırımcılarsa ilk iki günkü işlemlerin de iptal edilmesinde ısrarcı. Sosyal medyada ‘borsadaişlemleriptaledilsin’ etiketiyle 150 bini aşkın paylaşım yapılmıştı.