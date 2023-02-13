Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Depremin ardından Borsa İstanbul’un açık tutulmasına tepki gösteren yatırımcılar, ilk iki günkü işlemlerin iptalini istiyor.

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Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla salı sert şekilde geri çekilmişti.

Çarşamba kayıpların sürmesinin ardından iki devre kesici çalışmış daha sonra da borsadaki işlemler durdurulmuştu.

Aynı akşam çarşamba günkü işlemlerin iptal edildiği ve borsanın beş iş günü kapalı kalacağı bildirilmişti. Ama uzmanlar bunda geç kalındığını söylüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.

Yatırımcılarsa ilk iki günkü işlemlerin de iptal edilmesinde ısrarcı. Sosyal medyada ‘borsadaişlemleriptaledilsin’ etiketiyle 150 bini aşkın paylaşım yapıldı.

Afet bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaların hasarlarına ilişkin KAP açıklaması yapılana kadar işlem sırasını kapat ama bölgede şubesi bulunan bankaları unut? Daha kötüsü borsayı açma kararı al. Bu nasıl iş yahu?#borsadaislemleriptaledilsin pic.twitter.com/UAqfmi6rrK — Burak Bayram YAMAN (@BBYAMANS) February 13, 2023

Külliyedeki toplantıda



%250 temerrüt faizi alan kurumların temsilcisi

olacak



Borsayı vaktinde kapamayan @borsaistanbul olacak



Depo şartını kaldırıp salı %9 çöküşün hazırlayan @spkgovtr olacak



ama 4 milyon yatırımcının 1 temsilcisi olmayacak#Borsadaislemleriptaledilsin — Ayhan Ozturk /#Kırklar (@AyhanBorsa61) February 13, 2023

Yarın, işlemlerin iptali ile ilgili yetkililerden açıklama gelmezse veya hakkımız olan bir sonuç çıkmazsa, salı günü savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım. #borsadaişlemleriptaledilsin — Trader Çağlar (@tradercaglar) February 12, 2023

1 hafta geçti hala SES YOK

Yarın mesai başlıyor!

Konuyla ilgili insanların içine SU SERPİN ve borsada 3 günlük işlemleri İPTAL EDİN#spkgovtr

#borsadaişlemleriptaledilsin — Ömer Dündar Kan / Borsa Yatırımcısı (@hissediyoruz) February 12, 2023

Küçük yatırımcılar, Borsa İstanbul'u (BİST) yüzyılın afetinin ortasında açık tutanlar hakkında suç duyuruları vermeye başladı. #borsadaislemleriptaledilsin pic.twitter.com/eI9BsqX431 — Turhan Bozkurt (@TurhanBozkurTV) February 9, 2023

Yıllar sonra çocuklarımız, "deprem olduğunda iktidar ne yaptı?" diye sorduğunda, "manüplatörler için borsayı açık tutup, arama kurtarmada en çok kullanılan interneti kapattılar" diyeceğiz! Bu vatandaş her şeyi müthiş özetlemiş..

#borsadaislemleriptaledilsin pic.twitter.com/Pq3FRnYx92 — engin balım (@enginbalim) February 9, 2023

Borsa 3 günde %16.2 geriledi. Sadece bugün %7 düştük hem de 4.5 milyar TL işlem hacmi ile. sAğlıksız fiyat oluşumu var, ekonomik gerekçeleleri yansıtmayan fiyatlama var, yatırımcıların %10 gibi kısmının erişime kısıtlı kalması var.Ohal var. Yas var.#borsadaislemleriptaledilsin — Tuncay Turşucu (@TuncayTursucu) February 8, 2023

Depremde elimizden geleni yaptık siz ne yaptınız



Deprem bölgerinde canıyla akrabalarıyla uğraşan 400bin insanın mağdur ettiniz.



Yasaya aykırı !!



99 depremi gibi borsa kapatılmalıydı.



06 şubat Pazartesi den #borsadaislemleriptaledilsin@RTErdogan@borsaistanbul @spkgovtr — Murat Ayhan (@9Muratayhan) February 13, 2023

Yapılması gerekenler;

– #borsadaislemleriptaledilsin

-Borsa 20 Şubattan önce açılmasın

-güven verici kararlar alınsın( varlık fonu devreye girsin- geri alımlar teşvik edilsin)

-temerrüt faizi uygulanmasın

-özkaynak-kredi asgari %20 olsun

-aşağıya marj % 5 yukarı marj 10 olsun — Cengiz BAKIR 🇹🇷 (@cngzbakr) February 12, 2023