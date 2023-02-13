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Yaramazlara biraz batar!

Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Depremin ardından Borsa İstanbul’un açık tutulmasına tepki gösteren yatırımcılar, ilk iki günkü işlemlerin iptalini istiyor.

Fotoğraf: AA

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla salı sert şekilde geri çekilmişti.


Çarşamba kayıpların sürmesinin ardından iki devre kesici çalışmış daha sonra da borsadaki işlemler durdurulmuştu.

Aynı akşam çarşamba günkü işlemlerin iptal edildiği ve borsanın beş iş günü kapalı kalacağı bildirilmişti. Ama uzmanlar bunda geç kalındığını söylüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. 

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.

Yatırımcılarsa ilk iki günkü işlemlerin de iptal edilmesinde ısrarcı. Sosyal medyada ‘borsadaişlemleriptaledilsin’ etiketiyle 150 bini aşkın paylaşım yapıldı.

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