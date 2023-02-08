Borsa İstanbul’dan çıkış 35 milyar doları aştı: İşlemlerin iptali isteniyor

Türkiye depremlerle sarsılırken Borsa İstanbul’un açık olması tartışma yaratmıştı. Üç günde rekor kayıp yaşayan borsa bugün kapandı ancak işlemlerin iptali de isteniyor.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yılbaşından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla sert şekilde geri çekilmişti.

Rekor düşüşe ve uzmanların uyarılarına karşın borsada işlemler üçüncü günde kapatıldı. Kapanma kararı gelene kadar üç günde toplam kayıp yüzde 16,2’yi buldu. Bloomberg’e göre hisse senedi piyasasındaki kayıp üç günde 35 milyar doları aştı.

Ancak bu kapanmanın süresi ve detayları belirsiz.

Deprem bölgesindeki yatırımcı sayısı 381 bin

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Toplamda 3 milyon 969 bin 945 yerli yatırımcı göz önüne alındığında neredeyse hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10,32’si bölgede bulunuyor.

Bölgede depremden etkilenen 10 ildeki 381 bin 463 yatırımcının portföy büyüklüğüyse 56 milyar 186 milyon lira.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.

Bu yüzden aracı şirketler ve sosyal medya kullanıcıları son günlerdeki işlemlerin iptal edilmesini istiyor.

Piyasa uzmanları VİOP’ta işlemler günlük yapıldığı için pazartesi ve salı günü yapılan işlemlerin çoktan hesaplara geçtiğini ve iptalinin mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak bugün yapılan işlemlerin iptal edilme olasılığı var.