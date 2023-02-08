Borsada sert düşüş: 17 dakikada devre kesici

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksinde günlük satışlar yüzde 5’e ulaştı. Borsada ilk devre kesici çalıştı.

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Endeks dünkü işlemlerde iki kez devre kesici çalışmasının ardından günü yüzde 8,6 kayıpla tamamlamıştı.

Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yılbaşından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıplar yüzde 1,35 ile sınırlı kalmıştı. Endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla sert geri çekilmeyi yaşamıştı.

Bazı uzmanlar, borsanın deprem nedeniyle kapatılması görüşünde.