Borsada sert düşüş sonrası ikinci devre kesici

Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 7’yi aşan değer kaybıyla 4.584,48 puana geriledi. Değer kaybı sonrası ikinci kez devre kesici uygulandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dün Borsa İstanbul’daki satıcılı seyir, bugün etkisini artırarak sürdürüyor.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı. Pay piyasasındaki tüm işlemler geçici olarak ikinci kez durduruldu.

Devre kesiciyle birlikte Borsa İstanbul pay piyasalarında 13:24’te tek fiyat emir toplama ve 13:29’da eşleştirmenin ardından 13:34’ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlemle devam edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST100 endeksinde 4.800 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.