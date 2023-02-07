Borsada çimento ve inşaat hisselerinde yükseliş sürüyor

Dünkü depremlerden sonra Borsa İstanbul’da işlem gören inşaat ve çimento sektöründeki şirketlerin hisselerindeki yükseliş devam ediyor.

Borsa İstanbul. (AA)

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından AFAD, saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Borsadaki bazı yatırımcılarsa bu durumdan fırsat çıkarma derdinde. Depremin ardından dün inşaat, çimento, beyaz eşya, motorlu araç gibi ihtiyaçların artacağını öngören bazı yatırımcılar borsaya akın etmiş ve bazı hisseler tavan yapmıştı.

Çimento ve inşaat sektöründeki yükseliş bugün de devam ediyor.

BIST100 endeksiyse saat 11:59 itibariyle yüzde 3,8 kayıpta.