Borsa yatırımcıları depremi ‘fırsata çevirdi’

7,4 şiddetindeki depremin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören inşaat, çimento, beyaz eşya ve ulaşım sektöründeki şirketlerin hisseleri bir anda fırladı.

Deprem sonrası inşaat hisseleri fırladı. (Pixabay)

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 09:54 itibariyle toplamda 284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı olduğunu açıkladı.

Depremin ardından inşaat, çimento, beyaz eşya, motorlu araç gibi ihtiyaçların artacağını öngören bazı yatırımcılar borsaya akın etti.

Borsa İstanbul’da en çok değer kazanan şirketler inşaat, gayrimenkul, araç kiralama gibi şirketler en az yüzde 9 oranında arttı.

BIST100 endeksiyse saat 11:30 itibariyle yüzde 4,15 kayıpta.

Borsa İstanbul’daki verilere göre en çok değer kazanan beş şirket şöyle sırlandı;

Bülbüloğlu Vinç Sanayi: Yüzde 10

Vestel Beyaz Eşya: Yüzde 9, 95

Oyak Çimento: Yüzde 9,71

Seramik ve gayrimenkul sektöründeki Umpaş Holding: Yüzde 9,25

Nuh Çimento: Yüzde 9,17