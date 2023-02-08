Borsada bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada bugün yapılan işlemlerin iptal edildiği bildirildi. Ayrıca beş iş günü işlem yapılamayacak.

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Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10:12 ve 10:42’de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı. Devre kesicinin ikinci kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

Endeks dünkü işlemlerde iki kez devre kesici çalışmasının ardından günü yüzde 8,6 kayıpla tamamlamıştı.

Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yılbaşından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıplar yüzde 1,35 ile sınırlı kalmıştı. Endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla sert geri çekilmeyi yaşamıştı.

Analistler, aracı kurumlar ve sosyal medyadaki kullanıcılar borsadaki işlemlerin iptal edilmesini talep ediyordu.

Beş iş günü kapalı

Yapılan açıklamada bugünkü işlemlerin iptal edildiği bildirildi. Açıklamada ”Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi” denildi.

Borsa İstanbul’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamanın tamamı şöyle: ”Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla beş iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin ‘Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali’ başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.”