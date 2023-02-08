Borsada işlemler durduruldu

Borsa İstanbul’da düşüşlerin hızlanmasıyla iki defa devre kesici çalışırken, sonrasında işlemlerin durdurulduğu açıklandı.

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Borsa İstanbul’un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, “Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10:12 ve 10:42’de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

Devre kesicinin ikinci kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.

Endeks dünkü işlemlerde iki kez devre kesici çalışmasının ardından günü yüzde 8,6 kayıpla tamamlamıştı.

Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yılbaşından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıplar yüzde 1,35 ile sınırlı kalmıştı. Endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla sert geri çekilmeyi yaşamıştı.