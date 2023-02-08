Borsada 1999 depreminde neler yaşanmıştı?

Borsa İstanbul, sabah saatlerindeki düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. 17 Ağustos depreminde de borsa bir haftalığına işleme kapatılmıştı.

Fotoğraf: AA

Mart 2021’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yılbaşından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla sert şekilde geri çekilmişti.

Rekor düşüşe ve uzmanların uyarılarına karşın borsada işlemler üçüncü günde kapatıldı. Kapanma kararı gelene kadar üç günde toplam kayıp yüzde 16,2’yi buldu.

Ancak bu kapanmanın süresi ve detayları belirsiz.

17 Ağustos 1999’da salı günü sabaha karşı yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar işleme kapatılmıştı. Yani toplamda yedi iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.

Ancak daha sonra toplam altı iş gününde endeks 16 Ağustos 1999’daki seviyesine geri döndü.

İMKB 100 endeksi yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999’u yüzde 485,4’lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.