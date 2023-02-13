NEF kurucusu Erden Timur: Binaya imzayı atan herkesin tutuklanması gerekiyor

İnşaat firması NEF Gayrimenkul’ün kurucusu Erden Timur, yıkılan binalarla ilgili sadece binayı inşa edenin değil aynı zamanda imzayı atanın da tutuklanması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş. (Fotoğraf: AA)

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde deprem suçları soruşturma büroları kurulmasına karar verdi. Deprem bölgesinde çok sayıda savcı görevlendirildi. Yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Birçok müteahhit ve mühendis gözaltına alındı veya tutuklandı. Kamuoyuysa, bu işin müteahhitlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtiyor.

NEF’in sahibi ve Galatasaray Spor Kulübü’nün asbaşkanı Erden Timur’sa benzer şeyleri söylüyor.

Spor Gecesi programında konuşan Timur şunları kaydetti: “Standartların daha sıkılaştırılması gerekiyor. Uygulama standartlarının daha katı olması gerekiyor. Binayı yapanlar tutuklanıyorsa imzayı atan herkesin tutuklanması gerekiyor” dedi.