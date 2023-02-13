Ekonomist Ağaoğlu: Borsada iptal mümkün ama zor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Borsa İstanbul’da deprem sonrasındaki iki günkü işlemlerin iptalinin teknik olarak mümkün olduğunu belirtse de bunun zor olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla salı sert şekilde geri çekilmişti.

Çarşamba kayıpların sürmesinin ardından iki devre kesici çalışmış daha sonra da borsadaki işlemler durdurulmuştu.

Aynı akşam çarşamba günkü işlemlerin iptal edildiği ve borsanın beş iş günü kapalı kalacağı bildirilmişti. Ama uzmanlar bunda geç kalındığını söylüyor.

Yatırımcılarsa ilk iki günkü işlemlerin de iptalinde ısrarcı.

Ekonomi gazetesinin YouTube kanalında konuşan ekonomist Ali Ağaoğlu, teknik olarak iptallerin mümkün olduğunu vurgulasa da bunun zor olduğunu söyledi: ”Çarşamba günkü işlemlerin takası henüz yapılmadığı için o günkü işlemler iptal edilebiliyor. Burada herhangi bir problem yok. Pazartesi, salı günkü işlemlerin iptal edilmeyeceğini tahmin ediyorum. Tabii teknik olarak her şey mümkün, ama iptal olmaz. Başka bir problem çıkar. Satmış ve parasını almayı bekleyen birisi ne zaman parasını alacak, nasıl alacak? Bu yüzden pazartesi ve salı günkü takası tamamlanmış işlemlerin iptali zor. Büyük ihtimalle olduğu gibi kalacaklardır.”