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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Adana’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Kentte enkazlardan 34 kişi sağı çıkarıldı, 418 kişi hayatını kaybetti.

Adana. (Reuters)

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.


İlk olarak Şanlıurfa ve Kilis’te arama kurtarma çalışmaları sona erdirilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’daki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Twitter’dan şunları yazdı: “Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti.”

Deprem

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Adana’da da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek kentte enkazlardan 34 kişinin çıkarıldığını, 418 vatandaşın da hayatını kaybettiğini söyledi.

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