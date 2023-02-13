Bakan Koca: 19 bin 300 depremzede vatandaşımız tedavi altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere, 19 bin 300 depremzede yurttaşın tedavi altında olduğunu bildirdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca, depreme ilişkin sağlıkta son durumu Twitter’dan şöyle özetledi:

* Depremin ilk gününden bugüne 10 ilimizde 3 bin 677 bebek dünyaya geldi.

* Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı.

* Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep’te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Bu sevkiyatlarda altısı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır.

* Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

‘8 bin 851 hastaya cerrahi işlem’

* Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14 bin 611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18 bin 97’si doktor olmak üzere, halen 145 bin 711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.

* Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.

* Halk Sağlığı Koordinasyon Birimini kurduk. Olası hastalıklara karşı tedbirlerimizi aldık. Bölgeye yeterli miktarda kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi.

* Uzmanlarımız afet bölgesinde içme sularının sağlık açısından kontrolünü yapıyor. Şebeke suyu bulunan ve tankerlerle su dağıtılan yerlerde şu ana kadar 1485 noktadan klor ölçümü yapıldı, klor miktarı yetersiz yerlerde süper klorlama işlemi gerçekleştirildi.

49 noktadaki suda uygunsuzluk

* Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana’da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49’unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır.

* Deprem bölgesindeki illerimize ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illerimizeyse stoklara ek olarak tetanos aşısı gönderilmiştir. Çocukluk dönemi aşılarına yine aynı özen gösterilecek. Aşılar konusunda herhangi bir sorunumuz yok.