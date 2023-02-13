AA yine yalanlandı: ‘Deprem kaçınılmazdı, afetin ölçeği değil’

Amerikalı akademisyen Judith Hubbard, Anadolu Ajansı’nın (AA) Kahramanmaraş depremleriyle ilgili sözlerini çarpıttığını belirtti. Bu, AA’nın deprem sırasındaki tek vukuatı değil

Anadolu Ajansı depremden dört gün sonra abonelerine bir infografik servis etti.

‘Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili uzmanların açıklamaları’ başlıklı haberde, dünyanın farklı ülkelerindeki 11 deprem uzmanının birkaç cümlelik değerlendirmeleri fotoğraflarıyla birlikte yer alıyordu.

Derleme ‘habere‘ dikkat çekenlerden biri Bilkent Üniversitesi’nde sosyal medya manüplasyonları alanında doktora yapan Tuğrulcan Elmas‘tı.

Elmas, “Ne yazık ki Türk medyası birçok sismologla, onlardan bir şeyler öğrenmek için değil, ‘Deprem kaldırılamayacak kadar büyüktü’ anlatısını güçlendirmek için röportaj yaptı, oysa uzmanlar deprem yönetmeliğinin uygulanmasındaki ihmallerin de altını çizdiler” diye yazdı. Sonra da kendileriyle yapılan söyleşilerin nasıl kullanıldığını görmeleri için akademisyenleri etiketledi.

Unfortunately the Turkish media interviewed many seismologists, not to learn from them but to reinforce the narrative that "the earthquake was too big to handle", despite the fact that the experts also underlined the negligence in applying the earthquake regulations. Shameful. pic.twitter.com/7BnGvg1jni — Tugrulcan Elmas (T.j.) (@tugrulcanelmas) February 11, 2023

Judith Hubbard: Sözlerim çarpıtıldı

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden Dr. Judith Hubbard habere ilk tepki verenlerden biri oldu. Profesör Hubbard, “Bir deprem bilimcisi olarak, insanların söylediklerimi yanlış anlamalarına alışkınım; daha iyi anlatmak benim sorumluluğum” dedikten sonra AA’nın haberini şöyle yorumladı: “Ancak bir hükümetin yanıltıcı bir anlatıyı zorlamak için sözlerimi çarpıtması fikri yeni ve dehşet verici. Kaçınılmaz olan depremdi, afetin ölçeği değil.”

As an earthquake scientist, I am used to people misunderstanding what I say; it’s my responsibility to do better.



But the idea that a gov’t might misuse my words to push a misleading narrative is new & dismaying.



The earthquake was inevitable. The scale of the disaster was not. https://t.co/dkzsbKUyOJ — Dr. Judith Hubbard (@JudithGeology) February 12, 2023

Anadolu Ajansı (AA) İspanyol sismolog Jordi Diaz’ın “8 büyüklüğünde 30’dan fazla deprem olmalı ki Japonya’daki depremle aynı oranda enerji çıkabilsin” cümlesini de “Japonya’dakine göre salınan enerji miktarının 30 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” diye aktarmıştı.