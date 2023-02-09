Özgür Demirtaş’ın beddua paylaşımının ‘perde arkası’: Hilal Kaplan’ın ‘görmediği’ tweet’ler

İktidara yakın gazeteci Hilal Kaplan’ın İngiliz deprem uzmanın açıklamalarıyla ilgili tweet’i tepki çekiyor. Hatta finans profesörü Özgür Demirtaş, paylaşımından dolayı Kaplan’a “Allah senin de belanı versin!” demişti. Uzmansa Kaplan’ın alıntıladığı kısımdan çok daha fazlasını anlatıyor. Kaplan’ın ‘es geçtiği’ tweet’ler de bulunuyor.

Hatay. (Fotoğraf: Reuters)

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle ilgili bir İngiliz deprem uzmanının dediklerinin ‘bir kısmını’ aktardı.

Uzman, Kahramanmaraş’taki depremlerin İngiltere’de meydana gelmesi durumunda Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin yerle bir olacağını, İngiltere’nin jeolojik olarak ikiye ayrılacağını belirtiyor. Kaplan’ın tweet’i tepki çekti.

İngiliz deprem uzmanı, 6 Şubat deprem haritasını İngiltere üzerinden karşılaştırmış. “Aynısını yaşamış olsaydık, binalarımız dayanmazdı, Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol dümdüz olurdu” diyor. “İngiltere jeolojik olarak ikiye bölünürdü” diye devam ediyor. https://t.co/EsR6b227uR — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) February 8, 2023

Hilal Kaplan’ın ‘görmediği’ bazı tweet’ler de var. O tweet’ler şöyle:

* Bu tabii ki akademik bir çalışma. İngiltere’de bu büyüklüklere depremlere sebep olacak fay hatları yok. Sadece Türkiye’nin karşı karşıya olduğu problemi anlatmaya çalışıyorum.

Of course this is academic because the UK doesn’t have faults this big to generate such large earthquakes.

But I wanted to demonstrate the scale of the problem Turkey has right now and the large number of towns and cities that were right in the earthquake’s firing line. — Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) February 8, 2023

* İngiltere ve Türkiye’nin deprem riskleri ve dolayısıyla inşaat yönetmelikleri farklı. Ben sadece jeolojik kopuşu göstermeye çalışıyorum, iki ülkenin karşılaşacağı sonuçları değil. Yukarıda da dediğim gibi bu akademik olarak geçerli.

Since this has generated much attention, building regs for Turkey & the UK are very different due to the relative seismic risks. I was giving some context to the scale of the rupture – not comparing (predicted) outcomes between the two countries – as I say above, that is academic — Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) February 9, 2023

Uzman ayrıca bir okuma önerisi paylaşmış, bunu da dizinin sonuna eklemiş. Okuma önerisi, Kahramanmaraş’taki depremde neden çok fazla binanın yıkıldığıyla ilgili. Uzman, iki gerekçeyi öne çıkarıyor. Birincisi, yönetmeliklerin yeterince uygulanmaması. Uzman, imar aflarını da buna dahil ediyor. Diğer nedense eski binaların yeterince güçlendirilmemesi.

This is a fascinating, yet sickening read on why so many buildings collapsed during the Turkey quakes: https://t.co/x7Ujh3QnOf

TLDR:

(1) Poor enforcement of building standards (incl. 'construction amnesties' offered by the government)

(2) Little retrofitting in older buildings — Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) February 8, 2023

Hilal Kaplan’sa kendini şöyle savundu: “En son tweeti (okuma önerisiyle ilgili olan) neden çevirmedin diyorlar; İngiliz uzman bir saat önce eklemiş onu zincire. Ben tiviti çevirip attığım dün gece yoktu zincirde.”

En son tiviti neden çevirmedin diyorlar; İngiliz uzman bir saat önce eklemiş onu zincire. Ben tiviti çevirip attığım dün gece yoktu zincirde



Enerjimi size değil, hayra harcamayı tercih ediyorum. Bugünleri de atlatacağız. İpinizi tutanlarla da günü geldiğinde hesaplaşacağız elbet — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) February 9, 2023

Okuma önerisi diziye, Kaplan’ın dediği gibi sonradan eklendi ama uzman, aynı öneriyi Kaplan’ın ilk tweet’i atmadan kısa bir süre önce başka bir tweet’inde paylaşmış. Uzmanın İngiltere’de böyle bir fay hattının olmaması ve bu görüşün sadece akademik olduğuyla ilgili tweet’lerse en başından beri dizide yer alıyor.