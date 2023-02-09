Özgür Demirtaş’ın beddua paylaşımının ‘perde arkası’: Hilal Kaplan’ın ‘görmediği’ tweet’ler

İktidara yakın gazeteci Hilal Kaplan’ın İngiliz deprem uzmanın açıklamalarıyla ilgili tweet’i tepki çekiyor. Hatta finans profesörü Özgür Demirtaş, paylaşımından dolayı Kaplan’a “Allah senin de belanı versin!” demişti. Uzmansa Kaplan’ın alıntıladığı kısımdan çok daha fazlasını anlatıyor. Kaplan’ın ‘es geçtiği’ tweet’ler de bulunuyor.
Sabah yazarı Hilal Kaplan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle ilgili bir İngiliz deprem uzmanının dediklerinin ‘bir kısmını’ aktardı.
Uzman, Kahramanmaraş’taki depremlerin İngiltere’de meydana gelmesi durumunda Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin yerle bir olacağını, İngiltere’nin jeolojik olarak ikiye ayrılacağını belirtiyor. Kaplan’ın tweet’i tepki çekti.
Hilal Kaplan’ın ‘görmediği’ bazı tweet’ler de var. O tweet’ler şöyle:
* Bu tabii ki akademik bir çalışma. İngiltere’de bu büyüklüklere depremlere sebep olacak fay hatları yok. Sadece Türkiye’nin karşı karşıya olduğu problemi anlatmaya çalışıyorum.
* İngiltere ve Türkiye’nin deprem riskleri ve dolayısıyla inşaat yönetmelikleri farklı. Ben sadece jeolojik kopuşu göstermeye çalışıyorum, iki ülkenin karşılaşacağı sonuçları değil. Yukarıda da dediğim gibi bu akademik olarak geçerli.
Uzman ayrıca bir okuma önerisi paylaşmış, bunu da dizinin sonuna eklemiş. Okuma önerisi, Kahramanmaraş’taki depremde neden çok fazla binanın yıkıldığıyla ilgili. Uzman, iki gerekçeyi öne çıkarıyor. Birincisi, yönetmeliklerin yeterince uygulanmaması. Uzman, imar aflarını da buna dahil ediyor. Diğer nedense eski binaların yeterince güçlendirilmemesi.
Hilal Kaplan’sa kendini şöyle savundu: “En son tweeti (okuma önerisiyle ilgili olan) neden çevirmedin diyorlar; İngiliz uzman bir saat önce eklemiş onu zincire. Ben tiviti çevirip attığım dün gece yoktu zincirde.”
Okuma önerisi diziye, Kaplan’ın dediği gibi sonradan eklendi ama uzman, aynı öneriyi Kaplan’ın ilk tweet’i atmadan kısa bir süre önce başka bir tweet’inde paylaşmış. Uzmanın İngiltere’de böyle bir fay hattının olmaması ve bu görüşün sadece akademik olduğuyla ilgili tweet’lerse en başından beri dizide yer alıyor.