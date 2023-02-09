Özgür Demirtaş en sonunda bela okudu

Finans profesörü Özgür Demirtaş, depremle ilgili paylaşımından dolayı AKP yanlısı gazeteci Hilal Kaplan’a yüklendi: “Allah senin de belanı versin!”

Özgür Demirtaş ve Hilal Kaplan. Fotoğraf: Twitter/Diken

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle ilgili bir İngiliz deprem uzmanının dediklerinin ‘bir kısmını’ aktardı.

Uzman, Kahramanmaraş’taki depremlerin İngiltere’de meydana gelmesi durumunda Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin yıkılacağını ve İngiltere’nin jeolojik olarak ikiye ayrılacağını belirtiyor.

Uzman, açıklamasının devamındaysa “Tabii bu akademik olarak böyle. İngiltere’de böyle büyük depremler oluşacak fay hatları yok. (…) Jeolojik farklılıklardan dolayı iki ülkenin inşaat yönetmelikleri farklı. Sadece jeolojik kopuşu anlatmaya çalışıyorum. Aynı depremin iki ülkede oluşturacağı sonuçları anlatmaya çalışmıyorum” diyor.

Hilal Kaplan, paylaşımların sadece ilk bölümünü Türkçeye çevirdi, diğerlerini ‘görmezden’ geldi.

Özgür Demirtaş da bu tutuma isyan etti.

Kaplan’ın tweet’ini alıntılayan Demirtaş “Allah senin de belanı versin” dedi.