AA’nın ’30 kat’ haberine kaynağından yalanlama

Anadolu Ajansı’nın (AA) “Kahramanmaraş’ta dokuz saat arayla iki büyük deprem oldu. Bu, çok az gördüğümüz bir durum. Japonya’dakine göre salınan enerji miktarının 30 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” dediğini öne sürdüğü İspanyol sismolog Jordi Diaz, muhabirin kendisini ‘yanlış anladığını’ söyledi.

Anadolu Ajansı’nın iddiasını kaynağı yalanladı. (AA)

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremlerde 10 şehir sarsıldı. Son güncellemeye göre ölü sayısı 24 bin 617, yaralı sayısı 80 bin 97. Kayda geçen yıkık bina sayısı 6 bin 444. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan bölgeler var.

Yetkili birimler yardım götürmekte yetersiz kalınca, depremler iktidara yakın basın organlarınca ‘asrın felaketi’ diye sunulmaya başlamış, eksiklikleri normalleştirmeye yönelik haberler geçilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa bu tutumu, ‘algı oluşturarak sorumluluktan sıyrılma’ diye tanımlamıştı.

AA da ‘asrın felaketi’ konulu içeriklerinin birinde sismolog Jordi Diaz’ın, “Kahramanmaraş’ta dokuz saat arayla iki büyük deprem oldu. Bu, çok az gördüğümüz bir durum. Japonya’dakine (2011’deki 9,1’lik deprem) göre salınan enerji miktarının 30 kat daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” dediğini öne sürmüştü. Bu haberi başta iktidara yakın medya olmak üzere birçok yayın kuruluşu okurlarına iletmişti.

Ancak Diaz’ın, AA’nın geçtiği gibi ifadeler kullanmadığı ortaya çıktı. AA haberinin dayandırıldığı Diaz’a teyit.org’dan Songül Karadeniz ulaştı. Diaz, Türkiye’deki depremin Japonya’dakinden 30 kat güçlü olduğuna dair bir açıklaması bulunmadığını söyledi. Sismolog, kendisiyle konuşan muhabirin açıklamasını ‘yanlış anladığını’ kaydederek, “8 büyüklüğünde 30’dan fazla deprem olmalı ki Japonya’daki depremle aynı oranda enerji çıkabilsin” dediğinin altını çizdi.