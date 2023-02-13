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Yaramazlara biraz batar!

Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmasına ‘itibar’ için ‘çökülmüş’

Tayvan’ın resmi haber ajansı CNA’ya konuşan çevirmenin aktardığına göre Türk yetkililer, Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmasına ‘çökerek’ itibar kazanmaya çalıştı.

Fotoğraf: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.


Depremin üçüncü gününde bölgeden bildiren gazetecilerden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma ekipleri arasında ‘birbirinin depremzedesine çökmeye varan rekabet’i anlatmıştı. Ersoy bunları söylerken çevresinde yayını izleyen vatandaşlar da onay anlamında kafalarını sallayıp alkışla doğrulamıştı.

China Times’ın haberine göre Tayvanlı 130 kişilik ekip Adıyaman’da Arama Kurtarma Derneği’yle (AKUT) birlikte çalıştı.

Arama kurtarmada kritik saatler geçtiği için dün Tayvan’a dönmeye karar veren ekipte çevirmen olarak yer alan Tunghay Üniversitesi’nden Prof. Ye Masi, CNA’ya Tayvanlı ekibin kurtarma faaliyetine ‘çöküldüğünü’ anlattı.

Buna göre enkaz altında hayatta kalan birileri olduğunu fark eden Tayvanlı ekip çalışmalarını tamamlamak üzereyken yetkililer tarafından ‘kibarca uzaklaştırıldı.’

Tahliyeyi yetkili ekiplerin yaptığı anlatan Masi, ‘amaçlarının ün kazanmak olmadığını’ söyleyerek “Tayvan arama kurtarma ekibi başkaları oyuncak muamelesi gördü” dedi.

Tayvan’da ulusal itfaiye kurumu, açıklama yayınlayarak arama kurtarma operasyonlarının ‘insani kurtarma bakış açısı ve ruhuna dayandığını’ belirtti.

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