Deprem bölgesindeki kurtarma faaliyetlerinde de ‘çökme’ varmış

Deprem bölgesinden bildiren gazetecilerden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma ekipleri arasında ‘birbirinin depremzedesine çökmeye varan rekabet’i anlattı.

Kübra Par’ın aynı kanaldaki Açık ve Net programına Hatay’dan katılan Ersoy, “Bunu çokça yerden duydum, o yüzden paylaşmak durumundayım” diyerek enkaz başında kurtarma ekipleri arasında yaşandığını söylediği ‘sen-ben çatışması’na değindi.

“Üzülerek, çok rahatsız olarak da paylaşıyorum” diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Diyorlar ki, arama kurtarma yapıyoruz. Kazıyoruz kazıyoruz, tam kişiye ulaşıyoruz, bir çocuğumuza mesela, pat diye ekip geliyor ve diyor ki sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız.”

Halk alkışla onayladı

Ersoy, Kübra Par’ın “Nasıl yani” sorusu üzerine, “Ve çıkarıp işte kameraları çağırıyorlar, çıkarıyorlar filan, ya bunlara gerek yok” diye yanıt verdi.

Kübra Par’ın “Arama kurtarma çalışanları arasında böyle bir rekabet ve ayakoyunu mu var, hangi gruplar arasında var” diye tekrar sorması üzerine, Ersoy şunları söyledi: “Hiç bilmiyorum hiçbir önemi de yok benim için hangi grup olduğunun. Yapanlar yapmasınlar, bu iyilikte yarışmak olmaz, iyilikte yarışmalıyız” dedi.

Ersoy bunları söylerken çevresinde yayını izleyen vatandaşlar da onay anlamında kafalarını sallayıp alkışla doğruladı.