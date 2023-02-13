Borsanın iki günü: 380 bin kişi soyuldu, fırsatçılar çimento hisseleriyle kazandı

Deprem sonrası açık bırakılan Borsa İstanbul’da çimento ve inşaat hisselerine hücum eden fırsatçılar kar elde ederken, bölgedeki 380 bini aşkın yatırımcıysa mağdur oldu.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından Borsa İstanbul 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.

13,5 milyon insanın yaşadığı bölgede deprem sonrası telefon şebekeleri işlemez, internet çekmezken fırsatçılar borsada kar peşindeydi.

Açık kalan bu ilk iki günde borsada çimento, inşaat hisseleri tavan yaptı.

Yatırımcılarsa ilk iki günkü işlemlerin de iptal edilmesinde ısrarcı. Sosyal medyada ‘borsadaişlemleriptaledilsin’ etiketiyle 150 bini aşkın paylaşım yapıldı.

Bugün Sermaye Piyasası Kurulu önüne giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hükümetin borsayı açık bırakarak mağduriyet yaşattığını söyledi.