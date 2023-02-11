Borsa, Nebati yüzünden geç kapatılmış: Erdoğan’a söyleyememiş

Türkiye iki büyük depremle sarsılırken Borsa İstanbul’un geç kapanması tepkilere neden oldu. Borsanın geç kapatılmasının arkasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aktarmaktaki çekimserliği var.

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Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi kayıplar yüzde 1,35’le sınırlı kalmıştı. Endeks, uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla salı sert şekilde geri çekilmişti.

Çarşamba kayıpların sürmesinin ardından iki devre kesici çalışmış daha sonra da borsadaki işlemler durdurulmuştu.

Aynı akşam çarşamba günkü işlemlerin iptal edildiği ve borsanın beş iş günü kapalı kalacağı bildirilmişti. Ama uzmanlar bunda geç kalındığını söylüyor.

Kamu aracı kurumları ikna olmamış

DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberine göre iktidar içinden bazı isimler ve özel aracı kurumlar, borsa işlemlerinin devam etmesi durumunda anayasaya göre fırsat eşitsizliği yaratılacağını belirtti. Ayrıca bunun vicdani açıdan uygun olmayacağı da vurgulandı ve işlemlerin kapatılması gerektiğini bildirildi. Ama kamu aracı kurumları buna ikna olmayarak borsanın kapatılmasına engel oldu.

Bir başka engelse iktidarın ‘hızlı karar’ alma süreçlerini övdüğü başkanlık sisteminden geldi.

Konunun aktarıldığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkilileri, kendilerine bunun için talimat gelmediğini söylemesi üzerine Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye ulaşıldı. Nebati’den borsanın kapatılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a aktarması talep edildi. Ama Nebati konuyu Erdoğan’a aktarmakta çekimser kaldı.

Depremin üstünden borsa kapatılmadan üç günün böyle geçtiğini belirten ‘güvenilir kaynaklar’, üçüncü günde Erdoğan’a ulaşılması üzerine borsanın kapatılması kararının çıkabildiğini belirtti.

Deprem bölgesindeki yatırımcı sayısı 381 bin

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, deprem bölgelerindeki illerde hisse senedi yatırımcısı sayısı 381 bin 463. Toplamda 3 milyon 969 bin 945 yerli yatırımcı göz önüne alındığında neredeyse hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10,32’si bölgede bulunuyor.

Bölgede depremden etkilenen 10 ildeki 381 bin 463 yatırımcının portföy büyüklüğüyse 56 milyar 186 milyon lira.

Yani depremlerle sarsılan bölgedeki insanlar can derdindeyken bir yandan borsada önlem alınmaması nedeniyle maddi kayıp da yaşamış oldu.