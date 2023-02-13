Borsa İstanbul’un açılışı ertelenebilir

Bloomberg ajansı, Türk yetkililerin, işlemlerin çarşamba yeniden başlayacağı Borsa İstanbul’un açılışını ertelemeyi değerlendirdiklerini yazdı.

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Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından borsa 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Piyasa bir yandan ilk iki günkü işlemlerin geri alınmasını bir yandan da 15 Şubat’taki açılışı tartışıyor.

Uzmanlara göre borsayla ilgili ek önlem alınmadığı için açılış sonrası görünüm geçen haftaki gibi olabilir.

Bloomberg’in haberine göre Türk yetkililer de borsanın açılışını ertelemeyi düşünüyor.