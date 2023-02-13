Gökhan Zan, canlı yayında isyan etti: Çöp arar gibi ceset mi arayacağız?

Eski milli futbolcusu Hataylı Gökhan Zan bölgede hala girilememiş enkazlar olduğunu söyledi: “Bütün insanlar burada kan ağlıyor. Ben cesedimi istiyorum artık diyor. Artık bununla mutlu olacağım diyor. Çünkü yarın enkazlar kaldırıldığında kepçeler girdiğinde molozlar kaldırıldığında nereye gidecek bu insanlar? Çöp arar gibi ceset mi arayacağız?“

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Fox Haber’e konuşan Zan çalışmaların yetersiz olduğunu söyledi: “Bir umutla bir taraftan can beklerken şu anda cesedi bulmak bize umut veriyor. Bu hale geldik. Herkes yalvarıyor. AFAD’dan gelip çalışıyorlar evet Allah razı olsun ama yetersiz. Koordinasyon yetersiz. Bütün insanlar burada kan ağlıyor. Ben cesedimi istiyorum artık diyor. Artık bununla mutlu olacağım diyor. Çünkü yarın enkazlar kaldırıldığında kepçeler girdiğinde molozlar kaldırıldığında nereye gidecek bu insanlar? Çöp arar gibi ceset mi arayacağız? Bu hale mi düşeceğiz? Daha binlerce kepçe girmemiş enkaz var ya. Bir tane daha gitmemiş. Mahalleye gitmemiş. Bu insanlar kime seslenecek? Bizim sesimizi kim duyacak? Cesetlerimizi ne yapacağız? Nasıl tanıyacağız? Cesetlerimiz şişti. Kokmaya başlayacak. Tanınmaz hale gelecek. Bu insanlar ne yapacak? Ben ilk üç gün duran tüm kepçeler vinçler hepsi için bağırdım. Dün bir tanesi kalmamış ya. Allah’tan korkun. Bir tanesi kalmamış. Nereye gittiniz? 8’inci günde bir kişi yok orada bomboş.

‘Cesetlerimizi vermeden kimse kepçe vurmasın’

Kullanın herkesi. Madencileri de askerlerimiz de kullanın. Yalvarırım diyor insanlar. Ses gelenler var. Biz bir şey yapamayız deyip gidenler. İnsanlık öldü mü? Artık cesetlerimiz görmekten mutluluk duyar olduk. Bu hale düştük. Millet bu halde. Terk edilmişiz kaderimize. Nasıl girilecek bu şehre nasıl bu cesetler çıkarılacak? Koordinasyon sıfır. Binlerce enkaz hala duruyor. Bize cesetlerimizi vermeden kimse vurmasın oraya kepçe. Biz adam gibi son görevimizi yapmak istiyoruz. Örf ve adetlerimize göre defnetmek istiyoruz. Bari bunu yapın.”