ÇHD duyurdu: Hatay’daki ‘delil karartma’ girişimi engellendi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da yıkılmak istenen, işyeri ve konutların laboratuvar test sonuçlarının bulunduğu binadaki evrakların savcılık kararıyla olay yeri inceleme ekipleri tarafından tutanakla teslim alındığını bildirdi.

Fotoğraf: Gönüllü avukatlar

Avukat Bedia Büyükgebiz, Hatay’da Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nde yer alan işyeri ve konutların laboratuvar test sonuç evraklarının bulunduğu binanın yıkılacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine ÇHD’li avukatlar, alana gidip yıkımı engellemişti.

Diken’e konuşan avukat Bedia Büyükgebiz enkazdaki belgelerin iki binaya da ait olabileceğini söylemişti: “Biz karışık olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü o bina da o kadar hasarlı değil. İnsanların anlattığına göre kepçe sol kısımdan yıkıma başlamış. Oradaki gönüllüler ve oparatörler ‘Bu bina daha sağlamdı, kepçe soldan başladı ikisi de birbirine karıştı enkazın’ dediler. Daha sonra molozları taşıyacaklardı ki binaya devam edebilsin.”

Avukatların aktardığı bilgiye göre binalardan biri depremle yıkılmış. Dört katlı diğer binayla ilgiliyle kepçe yıkıma başlamış. Yerdeki belgelerden bir kısmı depremde yıkılan enkazın, bir kısmı da kepçeyle yıkılan binanın enkazına ait.

‘Başardık’

ÇHD’nin Twitter hesabından bugün şunlar yazıldı: “Başardık! Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü ek binadaki dosya ve evrak, nihayet savcılık kararı ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından tutanakla teslim alınıyor. Emeği geçen tüm üye ve meslektaşlarımızın eline sağlık.”