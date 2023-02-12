Hatay’daki belgeler ‘korumada’: ‘Islak imzalı belgeler önemli, savcılık gelip derhal almalı’

AYŞEGÜL KASAP

Hatay’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlüğü yerleşkesindeki yapı denetim ve şube müdürlüğünün ek binalarından tek katlı yapının yıkımı avukatların direnmesiyle durduruldu.

Avukatların aktardığı bilgiye göre binalardan biri depremle yıkılmış. Dört katlı diğer binayla ilgiliyle kepçe yıkıma başlamış. Yerdeki belgelerden bir kısmı depremde yıkılan enkazın, bir kısmı da kepçeyle yıkılına binanın enkazına ait.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukat Ali Ekiz yıkıma ilk olarak tek katlı binadan başlanmak istediğini ama avukatların izin vermediğini söyledi: “Büyük binalarda da evrak var. Hepsini evraklarla yıkmaya çalışmışlar. İlk olarak sağlam ve içinde evrak olan binaya gelmişler. Gönüllüler izin vermemiş.”

Fotoğraf: Gönüllü avukatlar

‘Sağlam binaya kepçeyle girildi’

Dün avukat Bedia Büyükgebiz video çekerek enkazdaki belgeleri gözler önüne sermişti.

Diken’e konuşan avukat Bedia Büyükgebiz enkazdaki belgelerin iki binaya da ait olabileceğini söyledi: “Biz karışık olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü o bina da o kadar hasarlı değil. İnsanların anlattığına göre kepçe sol kısımdan yıkıma başlamış. Oradaki gönüllüler ve oparatörler ‘Bu bina daha sağlamdı, kepçe soldan başladı ikisi de birbirine karıştı enkazın’ dediler. Daha sonra molozları taşıyacaklardı ki binaya devam edebilsin.”

Avukatlar gece 12’ye kadar binanın başında nöbet beklemişler. Ama daha sonra ‘can güvenliği’ gerekçesiyle bölgeden ayrılmışlar: “Alandaki meslektaşlarımız bu dakikaya kadar nöbetçi savcılığa ulaşmaya çalıştılar ancak yıkım yerine, suç mahaline hiçbir savcı gelmedi. 155’i arayarak durumu polis kayıtlarına geçirdik.”

Bölgedeki avukatlar molozun da toplanmasını engellemiş ve belgelerin bir kısmını toplayabilmişler.

Avukat Ekiz son durumla ilgili şunları söyledi: “Sabah evrakları almaya gelmişler ama tutanak tutmadan almak istemişler. Bizim oradaki gönüllü arkadaşlar izin vermemiş.”

‘Evraklar çıkarılabilir’

Tek katlı binanın kapıları şu anda mühürlü. Avukatlar bölgenin güvenli olmadığını belirterek akşam nöbetlerinde destek beklediklerini de açıkladı.

Ekiz ıslak imzalı belgelerin önemli olduğunu söyledi. Yıkımına başlanan hasarlı binadaki belgelerin istenirse kurtarılabileceğinin de altını çizdi: “Güvenli bir şekilde içine girilip, sistemli bir şekilde evraklar çıkarılabilir.”

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı dün konuyla ilgili açıklamasında söz konusu belgelerin dijital ortama aktarılmış olduğunu ve evrakların yok edilmesi yönündeki iddiaların asıl olduğunu söylemişti.

Ancak ÇHD avukatları buna itiraz ediyor: “Dosya ve evrakın dijital olarak muhafaza edildiği söylense de bunu teyit edebilmemiz mümkün olmadığı gibi, yargılamada ıslak imzalı evrak dikkate alınmaktadır. Savcılık derhal olay yerine gelip meslektaşlarımız tarafından muhafaza edilen evrakı adli emanete almalıdır.”