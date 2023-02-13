TİP lideri, Erdoğan’ın 17 Ağustos tweet’ini gündeme getirdi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, depremin değil sağlam olmayan binaların can aldığına dikkat çektiği tweet’i yeniden gündeme getirdi.

17 Ağustos depremi. (Arşiv)

Erdoğan, 17 Ağustos depremini anmak için 2013’de, “Deprem değil bina öldürür, depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor”diye bir tweet paylaşmıştı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve cumhuriyet tarihinin en çok can alan afeti olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli iki deprem, iktidarın yanlış politikalarını yeniden tartışmaya açmıştı.

Bu konuda en sık eleştrileri yönelten TİP’in genel başkanı Baş, Erdoğan’ın bu anma mesajını yeniden gündeme getirerek, “Önce senden kurtulmamız gerekiyor” diye yazdı.