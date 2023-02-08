İmamoğlu’nu Maraş’ta gören AKP’li eski vekil kin kustu: Defol, İngiliz uşağı

AKP Kahramanmaraş eski milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, depremin vurduğu kente yardım götüren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “Defol, İngiliz uşağı” diye bağırdı.

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na hakaret etti. (Twitter-AA)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 44 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

CHP ve İBB görevlilileriyle dün Kahramanmaraş’a giden İmamoğlu, AKP’li Reyhanlıoğlu’nun tepkisiyle karşılaştı.

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na şöyle çıkıştı: “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Gelmeyin, defolun gidin. (İmamoğlu’nun ‘Sen normal değilsin abla’ sözleri üzerine) Ben normalim, defol. İngiliz uşağı, defol. Devlet burada, gelmişler şov yapıyorlar.”

Bu sırada İmamoğlu’nun “Sakin, tamam, tamam” diyerek Nursel Reyhanlıoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.