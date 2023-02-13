Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deprem olmasa bir ‘imar affı’ daha geliyordu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘imar affı’ için verdiği kanun teklifinin depremlerin meydana geldiği 6 Şubat’ta kabine toplantısında karara bağlanması bekleniyormuş.

İmar affı Meclis'e sunulmuştu. (AA)
‘İmar affı’ Meclis’e sunulmuştu. (AA)

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 il yerle bir oldu; son verilere göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.


Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İhtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenleme en son 2017’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise depremlerin vurduğu illerde yaptığı mitinglerde bu ‘imar affı’nı anlatıp oy istiyordu.

14 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen ancak depremlerin ardından zamanı artık kestirilemeyen 2023 seçimleri öncesinde ‘cumhur ittifakı’ seçim vaatlerini sıralamaya başlamıştı. Konut kampanyaları açıklayan ittifakın bir sonraki vaadi depremle tartışılma şiddeti daha artan ‘imar affı’ydı.

Öyle ki ‘cumhur ittifakı’nın en küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici bu konuda kanun teklifi verdi. Teklifin 7 milyondan fazla konut ve işyerini ilgilendirdiği bildiriliyordu. 

Yetkin Report yazarı Murat Yetkin, Meclis başkanlığının da 11 Ekim’de teklifi geri çevirmediğini, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na havale ettiğini yazdı. Teklif, son olarak cumhurbaşkanlığı kabinesinin 23 Ocak’taki toplantısında ele alındı.

Yetkin’in yazdığına göre bu teklif 6 Şubat toplantısında karara bağlanacaktı. Ancak 6 Şubat’ta cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle 10 il yerle bir olunca toplantıda ‘imar affı’ değil afet konuşuldu.

BBC araştırdı: Yeni binalar neden yerle bir oldu?

Erdoğan, dört yıl önce Hatay’da ‘imar affı’yla övünmüştü

Deprem

SON HABERLER

Uzmanlar: Borsanın açılışı ertelenmeli

Borsa İstanbul’ın15 Şubat’ta yeniden açılmasını öngörülüyor. Ancak uzmanlar yatırımcıya yönelik doyurucu açıklama yapılmadan ve önlemler alınmadan açılışın yine aynı etkiyi yaratacağına dikkat çekiyor.

Gaziantep’te enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep’te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan beş katlı Zamanlar Apartmanı’nın zemin katına ulaştı. Zamana karşı hayat mücadelesi veren […]

Devletin zurnası zırt der mi?

Zurnanın zırt dediği yer, teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar ölçüp biçen devletin, çarıksız kalan milletinin ayağına giydirecek pabuç dahi bulamadığı, o çaresizlik anı.

İmamoğlu: Keşke tüm İstanbullulara ‘Gece rahat uyuyun’ diyebilsem

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen büyük Marmara depremi hakkında bilgi verdi: “Yaptığımız araştırmalarla yüksek hasarlı, yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu tahminini kamuoyuyla paylaştık. İstanbul riskli yapı envanterine sahip, acilen yol alınmalı.”