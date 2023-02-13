Deprem olmasa bir ‘imar affı’ daha geliyordu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘imar affı’ için verdiği kanun teklifinin depremlerin meydana geldiği 6 Şubat’ta kabine toplantısında karara bağlanması bekleniyormuş.

‘İmar affı’ Meclis’e sunulmuştu. (AA)

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 il yerle bir oldu; son verilere göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerle birlikte hükümetin imar barışı düzenlemeleri de yeniden tartışılmaya başladı. İhtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘af’ sağlayan bir düzenleme en son 2017’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim yılı 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise depremlerin vurduğu illerde yaptığı mitinglerde bu ‘imar affı’nı anlatıp oy istiyordu.

14 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen ancak depremlerin ardından zamanı artık kestirilemeyen 2023 seçimleri öncesinde ‘cumhur ittifakı’ seçim vaatlerini sıralamaya başlamıştı. Konut kampanyaları açıklayan ittifakın bir sonraki vaadi depremle tartışılma şiddeti daha artan ‘imar affı’ydı.

Öyle ki ‘cumhur ittifakı’nın en küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici bu konuda kanun teklifi verdi. Teklifin 7 milyondan fazla konut ve işyerini ilgilendirdiği bildiriliyordu.

Yetkin Report yazarı Murat Yetkin, Meclis başkanlığının da 11 Ekim’de teklifi geri çevirmediğini, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na havale ettiğini yazdı. Teklif, son olarak cumhurbaşkanlığı kabinesinin 23 Ocak’taki toplantısında ele alındı.

Yetkin’in yazdığına göre bu teklif 6 Şubat toplantısında karara bağlanacaktı. Ancak 6 Şubat’ta cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle 10 il yerle bir olunca toplantıda ‘imar affı’ değil afet konuşuldu.