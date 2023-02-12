Erdoğan, dört yıl önce Hatay’da ‘imar affı’yla övünmüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’daki yerel seçim öncesi gittiği Hatay’da “İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük” demişti.

Hatay, Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 şiddetindeki depremlerde yerle bir oldu. Deprem tehlikesi için sık sık uyarılan kent özelinde hükümetin imar barışı uygulaması yeniden tartışılmaya başladı.

Devletle ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ sağlayan bir düzenleme en son 2017’de getirilmiş, uygulama dört defa uzatılarak yerel seçim senesi 2019’un sonuna kadar sarkmıştı. Uzmanlar, uygulamanın olası depremlerde can ve mal kaybını en üst düzeye çıkaracağını söylüyordu.

2019’daki seçimler öncesi Hatay’a giden Erdoğan, kentte 205 bin başvuruya imar affı sağlandığını övünerek anlatmıştı.

Seçim çalışmaları kapsamında 24 Şubat 2019’da Hatay’da miting düzenleyen Erdoğan, şunları kaydetmişti: “Hatay’da 8 bin konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorununu çözdük…”