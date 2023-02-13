Erdoğan’a bir kez de Guardian sordu: Deprem vergileri nerede?

Guardian gazetesi, Türkiye’deki depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bazı soru ve eleştiriler yöneltti.

Britanya merkezli gazetenin yazısında ilgili bölüm şöyle:

* Hatay gibi yerle bir olmuş şehirlede, yeniden inşanın nasıl başlayabileceğini görmek bile zor. Şehrin tarihi merkezinin çoğu, Batılı bir muhabirin sözleriyle, sanki bombalanmış gibi.

*Hükümet liderliği, organize kurtarma planları, elektrik ve yakıt yokluğu, daha fazla binanın çökme riski, sefalet ve çaresizlik halkı öfkelendiriyor.

* Erdoğan’ın da afete müdahalenin hızı ve etkinliği, standartların altında inşa edilen yüzlerce bina, planlama ve uygulama konusundaki yetersizlikler, imar afları, yıkılan hastaneler, deprem vergilerinin nereye gittiği gibi yanıtlaması gereken çok sayıda soru var. Erdoğan, bu sorunları çözme vaadiyle seçilmişti ama yolsuzluğun inanılmaz derecede artması durumu daha da kötüleştirdi.

* Erdoğan sorumluluk alacak mı? Adıyaman’a yaptığı ziyarette konuşan Turkiye cumhurbaşkanı, hızlı hareket edilmediğini kabul etti ama her zamanki gibi başkalarını suçladı, büyük oranda da muhalefet partilerini. Demokratik hesap verebilirliğin olmaması, Erdoğan’ın otoriter yönetiminin alamet-i farikası.

* Bu felaket, yıpratıcı etkilerini herkesin görebileceği şekilde ortaya koydu. Üç aylık olağanüstü hal ilan etmesi ve halkın Erdoğan’a güvenini kaybetmesi, Erdoğan’ın mayıstaki seçimleri erteleyebileceğine dair endişeleri de artırdı.