Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’a ne oldu: İddialar bitmiyor, gizem devam ediyor

ECE PİROĞLU

Hatay’da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’la ilgili iddialar bitmiyor. Ailenin, genç adamın ölümünü saklayarak ‘ilgiyi devam ettirmek istediğini’ öne sürenler bile var.

Taha Durmaz yemek yaparak fenomen oldu. Fotoğraf: Instagram

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde binlerce binayı yerle bir etti. Son resmi açıklamaya göre 29 bin 605 kişi enkaz altında hayatını kaybetti.

8’inci günde göçük altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ailelerin umutlu bekleyişleri de…

Bir umutlu bekleyiş de Hatay Antakya’da Taha Duymaz’ın bulunduğu evin enkazının önünde sürüyor.

Okulu bıraktı, Youtuber oldu

Taha, 1 Eylül 2003’te, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklardan ötürü dördüncü sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha, ‘en büyük tutkum’ dediği yemek yaparken çektiği videolarla tanınıyordu.

Elindeki imkanlarla yaptığı yemekleri Youtube ve Instagram hesabından paylaşan Taha, kısa sürede binlerce kişi tarafından sevilerek takip edilen hesaplardan biri oldu.

O sabah deprem Taha’yı, halasının evinde kardeşleri Melek ve Umut’la birlikte yakaladı.

Binlerce insanın enkaz altında kaldığı depremde, yakınlarına ulaşamayanlar sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Bunlardan biri de Taha’nın ablası Semiha Duymaz’dı.

‘Lütfen yardımcı olun, kimse buraya bakmıyor’

Duymaz, depremin ilk günlerinden itibaren Instagram hesabından “Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı” diyerek yaptığı paylaşımlarla yardım ve destek çağrısında bulundu.

Abla Duymaz’ın çağrısını aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi paylaştı ve bölgeye ekip gönderilmesini istedi.

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Taha’yı merak edenlerin ‘güvenilir kaynak’ olarak ilk baktığı yer abla Duymaz’ın sosyal medya hesabı oluyordu. Ablaysa her mesajında umutlu bekleyişin sürdüğünü söylüyordu.

Gülben Ergen ölüm haberini yazdı, sildi

Ancak bölgeye giden ve Taha Duymaz’ı tanıyan, seven ünlü isimlerin de paylaşımlarıyla kafalar karıştı.

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Sıla Doğru, şef CZN Burak ve şarkıcı Gülben Ergen, Duymaz’ın bulunduğu enkazın önüne gidip paylaşım yapan isimler arasındaydı.

Onların vereceği haberler de merakla bekleniyordu.

Sevenleri Taha’dan gelecek güzel haberi beklerken, Gülben Ergen 11 Şubat’ta yaptığı bir paylaşımla Taha’nın öldüğünü duyurdu.

Ardından abla Semiha Duymaz enkaz önünden videolu bir açıklama yaparak Ergen’i yalanladı ve ekiplerin çalışmalarını sürdüğünü söyledi: “Asılsız haberlere inanmayın. Biz umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panik oluyorum.”

Ergen de paylaşımını silerek bilgiyi AFAD yetkililerinden aldığını aktardı: “Taha’nın haberini AFAD Başkanlık ve AFAD Hatay’dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun.”

Ortaya atılan iddialar

Taha’nın durumuyla ilgili tek kafa karıştıran iddia bu olmadı, kısa sürede daha ağırları da ortaya atıldı.

Bunlardan biri, ‘Rambolingo7’ adlı Twitter hesabından Taha’nın ailesi hakkında yapılan paylaşımlardı. Elinde belgelerinin de olduğunu söyleyen hesap, Taha’nın aslında depremin ikinci günü hayatını kaybettiğini, ailesinin bunu ‘prim’ için gizlediğini öne sürüyordu.

Hesabın aktardığına göre abla Semiha Duymaz, bu durumu kullanarak Instagram hesabındaki takipçi sayısını artırıyordu.

Bu iddiaları ortaya atan hesap daha sonrasında kapandı.

Dilan Polat: Vefat ettiğini düşünüyorum

Aralarında Dilan Polat’ın da olduğu çok sayıda kişi ‘şüpheye düştüklerini’, Ergen’in önce paylaşıp sonra sildiği haberin gerçek olabileceğini düşündüklerini söylüyor.

Genç adamın akıbetiyle ilgili resmi kaynaklardan ya da aileden bir bilgi gelene kadar beklemekten başka yapılacak bir şey yok.