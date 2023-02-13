HDP’li Sancar, üç milyon yapıya ‘imar affı’nı hatırlattı: Cinayeti kanunileştirdiler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP iktidarı sürecinde dokuz defa getirilen ‘imar affı’na dikkat çekerek, “Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de üç milyon yapının denetimsiz bir şekilde af kapsamına alınması, cinayetin açık bir şekilde kanunileşmesi anlamına geliyor” dedi.

Kahramanmaraş. (Reuters)

6 Şubat’ta meydana gelen ve cumhuriyet tarihinin en çok can alan depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli iki deprem, iktidarın yanlış politikalarını yeniden tartışmaya açtı.

Partisinin kriz koordinasyon merkezi toplantısında konuşan Sancar da iktidarın ‘imar barışı’ dediği politikalarını eleştirdi.

ANKA’nın haberine göre Sancar’ın konuşmasına öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği bir zamandayız. Öyle, iktidar sahiplerinin ‘kader planı, asrın felaketi’ diyerek kendi sorumluluklarını ve beceriksizliklerini gizleyebileceklerini sandıkları bir süreç değil bu.

* Depremin asıl yıkıcı etkisi, deprem öncesi yapılmayanlar, yapılanlar ve deprem sonrası gerçekleştirilmeyenler ve gerçekleştirilmesi gerekenlerdir. Bu ülkeyi yönettiklerini söyleyenlerin vurdumduymazlığı, organizasyonsuzluğu ve koordinasyonsuzluğu, felaketin temelinde yatmaktadır. İnsan ve toplum merkezli yönetim yerine ranta dayalı ve talana dayalı politikalar, yıkımın başlıca sebebidir.

* Bugün, depremin sekizinci günündeyiz. Resmi verilere göre 30 bini aşkın insanımız hayatını kaybetti. Halen ulaşılamayan çok sayıda enkaz var. Gidilemeyen yerler, köyler var. Enkaz altında 10 binlerce insanımız bulunuyor. Bu kara kışın ortasında insanlar kaderlerine terk edilmiş durumda. Çadır, soba, battaniye gibi ihtiyaçların devlet ve hükümet düzeyinde yeterli oranda karşılanmadığı bir durum söz konusu. Yardımların dağıtılmasında bir kargaşa, bir kaos yaşanıyor. Deprem bölgesindeki insanlar, toplumsal dayanışma ve yardımlar sayesinde hayatta kalmaya çalışmaktadır. Evet, deprem bir doğa felaketidir.

* Peş peşe imar aflarıyla depremin böyle büyük bir yıkıma yol açmasına davetiye çıkartan bir beton iktidarı iş başında. AKP, bu ülkedeki en büyük inşaat şirketidir. Afetin de felaketin de baş sorumlusu, siyasi sorumlusu, hukuki sorumlusu, ahlaki sorumlusu bu iktidardır.

* AKP’nin iş başına geldiği 2002 yılından bugüne, 2023 yılına kadar tam dokuz defa imar affı yasaları çıkarılmıştır. 1955-2022 yılları arasındakinden daha fazla imar affını bu iktidar kendi 21 yıllık iktidar yönetimi döneminde kanunlaştırmıştır. Üstelik AKP iktidarı, bu imar affına ‘imar barışı’ deyip siyasi bir rant devşirme çabasından da geri durmamıştır. Söz konusu imar affı kanunlarından yararlanan yapı sayısı 3 milyon civarındadır. Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de 3 milyon yapının denetimsiz bir şekilde af kapsamına alınması, cinayetin açık bir şekilde kanunileşmesi anlamına geliyor.