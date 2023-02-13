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Yaramazlara biraz batar!

İspanyol yardım ekibi: Koordinasyon yoktu, daha çok insan kurtarabilirdik

Depremlerin ardından İspanya’dan Türkiye’ye gelen arama kurtarma ekibi, koordinasyonsuzluk nedeniyle daha fazla can kurtaramamış.

Görsel: RTVE

Kahramanmaraş merkezli depremler üzerine uluslararası yardım çağrısı yapan Türkiye’ye 100’ü aşkın ülke yanıt vermişti.


Yurt dışından gelen ekipler bir haftada 200’den fazla can kurtardı. Ancak Almanya ve Avusturya ekibinin yanısıra İsrail’den gelen sivil ekip güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

İspanyol ekip giderayak koordinasyonsuzluktan şikayet etti. İspanya devlet televizyonu RTVE’ye konuşan ekip üyesi Pedro Frutos, ”Yetkililer makinelerle girmeye karar verdi. Bunun anlamı şu: Eğer makine koyarsanız birçok insanı öldürürsünüz. Biz o aşamada yer alamayız” dedi.

Ekipten Juan Francisco Gutierrez Zazo da şunları söyledi: ”Hükümet ya da bu alanda sorumluluk sahibi hangi kurumsa daha iyi bir koordinasyon sağlasaydı burada yardıma gelen ekiplerden daha iyi yararlanılabilirdi. Böylelikle daha çok insan kurtarabilirdik.”

Dünya Doktorları Derneği’nden bir kişiyse Suriye’deki durumu anlattı: ”İnsanları kurtartmak için getirdiğimiz makinelere koyacak yakıt bulamadık.”

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