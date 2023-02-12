İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi’nden ötürü özel jetle Türkiye’den ayrıldı

Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için gelen 25 kişilik İsrail ekibi ‘yakın güvenlik tehdidi’ nedeniyle özel jetle bugün Türkiye’den ayrıldı.

Kahramanmaraş (Reuters)

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra birçok ülke insani yardım gönderirken, arama-kurtarma faaliyetlerine ekipleriyle destek oluyor.

Ama son iki günde yabancı arama-kurtarma ekipleri güvenlik endişesiyle ya ülkeden ayrılıyor ya da faaliyetlerini durduruyor.

İlk olarak Avusturya ordusuna bağlı bir yardım ekibinin Türkiye’den çekileceği açıklanmıştı.

Daha sonra Hatay’da çalışan iki Alman arama-kurtarma ekibi de güvenlik endişesiyle çalışmalarına ara verdiğini duyurmuştu.

Israel Today gazetesinin haberine göre gönüllülerden oluşan Ihud Hatzala ekibi ‘yakın güvenlik tehdidi’ ve tarifeli uçuş bulunamaması nedeniyle iş insanı Miriam Adelson’a ait özel jetle ülkelerine döndü.

Ihud Hatzala ekibinin yöneticisi Dov Maisel, “İsrail delegasyonuna yönelik somut ve acil bir tehdit istihbaratı aldık. Personelimizin güvenliğini ilk sıraya koymak zorundayız” dedi.

Kahramanmaraş’ta çalışan ekip enkazdan 15 kişinin kurtarılmasına yardım etmişti.

Ihud Hatzalah dünyanın gönüllülerden oluşan en büyük arama-kurtarma ve acil sağlık ekiplerinden biri. İsrail Savunma Kuvvetleri’nce yönetilen ekibin Türkiye’de sahada 25 personeli bulunuyordu.

İsrail Savunma Kuvvetleri’yse Kahramanmaraş’ta kurulan sahra hastanesinde çalışmak üzere 230 sağlık görevlisi ve bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 150 personel göndermişti.