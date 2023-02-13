Alman yardım ekipleri ülkelerine dönüyor

Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen Alman ekipler ülkelerine dönüyor.

Gaziantep. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra birçok ülke bölgeye arama-kurtarma ekibi gönderdi.

DW Türkçe‘nin aktardığına göre, bölgeye gelen Alman ekiplerse ülkelerine geri dönüyor. Bölgede devlete bağlı Alman Teknik Yardım Kuruluşu (THW), yardım kuruluşları ISAR ile BRH ve ‘@fire’ adlı gönüllülerden oluşan bir ekip vardı.

Kararla ilgili gerekçe belirtilmezken, ekiplerin bağlı olduğu kuruluşlar deprem bölgesindeki insanlara yardımlarını sürdürecek.

Güvenlik gerekçesi

Öncesinde Avusturya ordusuna bağlı bir yardım ekibinin Türkiye’den çekileceği açıklanmıştı. Avusturya Savunma Bakanlığı, daha sonra TSK koruması altında ekibin çalışmalara devam edeceğini bildirmişti.

Daha sonra Hatay’da çalışan iki Alman arama-kurtarma ekibi de güvenlik endişesiyle çalışmalarına ara verdiğini duyurmuştu.

Dün de sivil toplum kuruluşu gönüllülerinden oluşan İsrailli Ihud Hatzala ekibi ‘yakın güvenlik tehdidi’ ve tarifeli uçuş bulunamaması nedeniyle işinsanı Miriam Adelson’a ait özel jetle ülkelerine dönmüştü.