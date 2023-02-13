Mansur Yavaş: Emeğimizi yok saymak çok yanlıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Hatay’da kullanılamaz duruma gelen havalimanının kendileri tarafından temizlendiğini hatırlatarak, “Büyükşehir belediyesinin, oradaki arkadaşların emeğini yok saymak çok yanlış” dedi.

Fotoğraf: Twitter

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Havalimanı’nın pisti kullanılamaz hale gelmişti. Pistin onarılması için 8 Şubat’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçmişti.

Çalışmaların başladığına dair fotoğrafları Twitter’da paylaşan Yavaş, şunları kaydetmişti: “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.”

Yardımların engellendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın bu çalışmasını paylaşarak, “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” diye yazmıştı.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ysa yönetimindeki bakanlığın onarıma ilk günden başladığını öne sürerek, Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı: “Hatay Havalimanı’nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu’nu kaale almayınız.”

Bugün Fatih Portakal‘a konuşan Mansur Yavaş’sa, kendilerinden molozların temizlenmesini talep ettiklerini ama buna rağmen emeklerinin görmezden gelindiğini kaydetti.

‘Orada iş makinesi yok’

Yavaş şunları dedi:

* Orada iş makinesi yok. Aksi takdirde bizi görevlendirmezlerdi. Bizim arkadaşlarımıza hafriyatı temizleyin, oradan kaldırın diyorlar. Hafriyatı temizlemek için bizim kamyonlarımız gidiyor. Orada İGA’nın makinesi yoktu, bir tane belediyenin kırıcısı vardı.

* Biz orayı temizlediğimize dair bir tweet attık. Mesele şurada: İnsanların kafasında ‘Hatay Havalimanı neden onarılmıyor’ var. Biz üçüncü gün hafriyat kaldırmaya başladık. Oysa, benim kişisel kanaattim, sabah deprem olduğu vakit bu tespit edilir edilmez hafriyatın temizlenmesi ve iki gün içinde havalimanının kullanılabilir hale getirilmesi lazımdı.

* Bizim attığımız tweet’te molozları kaldırıyoruz diyoruz. Eğer bize yapın (havalimanını onarın) deselerdi onu da yapardık. Sonra İGA, Hatay Havalimanı’nı hazırlıyoruz diye tweet attı ve bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Ayıp şeyler. Bizim kamyonlarımız orada. Mahzur mu var belediyenin temizlemesinde?

* Dolayısıyla İGA’nın tweetinden sonra olay patladı. Çünkü bizim orada iş makinelerimiz amblemleri var. Ne olurdu yani büyükşehir enkazı kaldırıyor biz de orayı yapacağız demek varken böyle bir ortamda bile büyükşehir belediyesinin, oradaki arkadaşların emeğini yok saymak çok yanlış.