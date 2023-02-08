Mansur Yavaş, kendini bakana ‘beğendiremedi’: Moloz topluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın sadece molozları toplamak için Hatay Havalimanı’nda çalışma başlattığını öne sürerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

ABB, Hatay Havalimanı’nın açılması için çalışma başlattı. (Twitter)

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Havalimanı’nın pisti kullanılamaz hale gelmişti. Pistin onarılması için bugün ABB ekipleri harekete geçti.

Çalışmaların başladığına dair fotoğrafları Twitter’da paylaşan Yavaş, şunları kaydetti: “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.”

Yardımların engellendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın bu çalışmasını paylaşarak, “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” diye yazdı.

Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/hz8v4Vuqu6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ysa yönetimindeki bakanlığın onarıma ilk günden başladığını öne sürerek, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “Hatay Havalimanı’nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu’nu kaale almayınız.”