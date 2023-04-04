YÖK’ün ‘seçim oyunu’: Öğrenciler adres değiştiremedi

MEHMET BARAN KILIÇ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 30 Mart’ta hibrit eğitime geçildiğini duyurdu. Adres değiştirmek için zaman aralığının dar olması ve sınavların seçim dönemiyle çakışması öğrencilerin oy kullanmasını zorlaştırabilir.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu. 11 Şubat’ta da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçildiğini, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının da depremzedelerin kullanımına açılacağını duyurmuştu.

Akademisyenler, öğrenci ve veliler bunun depremzedelerin sorununu çözmeyeceği ve yeni mağduriyetlere yol açacağını savunarak ilk günden beri itirazlarını dile getiriyor. Birçok siyasi de iktidarı eleştirmiş, Eğitim-Sen dava açmıştı.

YÖK’ün seçim oyunu

30 Mart’ta da YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçtiğini duyurdu.

Kararın açıklanma tarihiyse tuhaf. Seçmenlerin adres değiştirmesi için son tarih 2 Nisan’dı. Öğrencilerin okuduğu şehirde oy kullanması içinse adres değişikliği gerekiyordu. Ancak zaman darlığından dolayı öğrencilerin bunu yapması çok zordu. Yüz yüze eğitim için şehir değiştirecek ama adres değiştirmeyecek birçok öğrenci, seçimde memleketine dönmek zorunda kalacak. Bu da ulaşım masrafları, seçimin sınav dönemine denk gelmesi ve şehirler arası mesafeden dolayı zor.

Diken, 23 Mart’ta yayımladığı ‘YÖK’ün seçim oyunu: Öğrencilerin oy kullanması zorlaşabilir’ başlıklı haberinde bu duruma değinmiş ve öğrencilerin oy kullanmayla ilgili endişelerini aktarmıştı.

Seçim oyununa bakanlık da destek verdi

Hibrit eğitimin nisanda başlayacağı sürecin en başından beri YÖK tarafından belirtiliyor. YÖK’ün 30 Mart’taki açıklamasından sonra öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri yurtlardı. Ancak yurtların bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Bakanlık bugün sessizliğini bozarak sürecin dün yani adres değişikliği başvuruları bittikten sonra başladığını söyledi.

Öğrencilerin oy kullanmayla ilgili endişeleriyse devam ediyor.

‘Adres değiştiremedim’

Diken’e konuşan birçok öğrenci, zaman darlığından dolayı okudukları şehirde oy kullanmak için adres değiştirecek fırsatlarının olmadığını dile getirdi. Yüz yüze eğitim için şehir değiştirecek birçok öğrenci, okuduğu şehirde oy kullanamayacak.

Bu nedenle öğrenciler, oy kullanmak için memleketlerine dönmek zorunda kalacak.

Ancak, öğrencilerin çoğu ulaşım masrafları ve şehirler arası mesafeden dolayı böyle bir imkana sahip olamayacağını dile getirdi.

Seçim, sınav dönemine denk geliyor

Bunun haricinde de bazı üniversitelerin sınav ve ödev dönemleri seçimle çakışıyor.

Öğrenciler, ulaşım masrafları ve mesafeler haricinde sınav döneminin getireceği yoğunluktan dolayı da şehir değiştirmenin zor olacağını belirtiyor.

Ayrıca, bazı üniversitelerdeki sınav tarihleri ve sınavları nasıl yapılacağı henüz belli değil. Vizeler genel olarak uzaktan olsa da yüz yüze sınavlar da olacak. Finallerin büyük bölümüyse yüz yüze.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda da öğrencilerin art arda iki defa şehir değiştirmesi daha zor olacak.

Özellikle çoğu okulun final dönemi, seçimin ikinci turuyla çakışıyor.

Üniversite öğrencileri için ek süre verilmeli

Öğrenciler, hibrit eğitim kararının geç verildiği ve bu nedenle oy vermek için adres değiştirecek yeterli vaktin olmadığını belirtiyor.

Öğrenciler bu nedenle adres değişikliği için, yüz yüze eğitim görecek öğrencilere ek süre tanınmasını talep ediyor.