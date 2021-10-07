Akşam Postası / 7 Ekim 2021

Tarihi rekorlar sonrası döviz hesaplarında gerileme

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi sonrası kurda görülen tarihi seviyeler dolar hesaplarında bir miktar gerilemeye yol açtı. Geçen hafta döviz hesaplarında 2,5 milyar dolarlık azalma yaşandı.

Muhabirimiz Canan Coşkun beraat etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın soruşturmasıyla ilgili haberler nedeniyle ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek‘ suçlamasıyla dava açılan gazeteciler Canan Coşkun, Can Uğur ve Ali Açar beraat etti. Mahkeme, eylemin yasada suç olarak tanımlanmadığını kaydetti.

Erdoğan, 3600 ek gösterge için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge sorununun 2022’nin sonuna kadar çözüleceğini söyledi.

Kalamış Yat Limanı’na 2,5 milyar liralık teklif

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ihalesinde, en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. verdi.

En güçlü pasaportlar: Türkiye 57’nci

Britanya merkezli küresel ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners’ın son raporu, seyahat özgürlüklerindeki küresel uçurumun hiç olmadığı kadar derinleştiğini ortaya koydu. Raporda en güçlü pasaportlar zirvesinde Japonya ve Singapur bulunurken Türkiye 57’nci sırada yer aldı.

Tarım Kredi’de fiyatlar ‘gayet uygun’ değilmiş: ‘Vatandaşın beklentisi dramatik’

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, fiyatların yeterince ucuz olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Biz diğer zincirlere göre yaklaşık yüzde 5 ucuza ürün satıyoruz.”

Prof. Müftüoğlu altı maddede sıraladı: Kimler mutlaka grip aşısı olmalı?

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Mutlaka grip aşısı olmalı” dediği risk grubunu altı maddede sıraladı.

Boğaziçi’nde polis müdahalesi: Gözaltılar var

Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Üniversitesi’nden iki öğrencinin tutuklanmasının ardından basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Gazetecilerin çekim yapması engellenmeye çalışıldı.

Başak Demirtaş: Beş yıllık yalanlar bir saatte tuzla buz olabiliyormuş

Tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, katıldığı program nedeniyle FOX TV’ye inceleme başlatılmasını eleştirdi.

2’nci dozdan yedi ay sonra mRNA aşısının etkinliğinde düşüş yok: Bazı gruplar hariç

İtalya’daki Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) verilerine göre genel nüfusta mRNA aşılarının ikinci dozundan yedi ay sonra etkinlikte düşüş görülmüyor.

Kaftancıoğlu’na, Altun’a hakaretten iki yıl dört aya kadar hapsi istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘hakaret içeren ifadeler kullandığı’ gerekçesiyle bir yıl iki aydan iki yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Covid sonrası depresyonu için umut veren gelişme

Covid-19 atlatanların bazılarında görülen depresyonun ilaçlarla büyük ölçüde tedavi edilebildiği görüldü.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ‘çekemedi’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: ”Bu ülkenin evlatlarını rahat bırak. Kimse senin saldırgan tavırlarını, racon keser havalarını çekmek zorunda değil.”

Anket: ‘Aşı olmayana kısıtlama gelmeli’ diyenlerin oranı yüzde 67

MAK Araştırma’nın anketinde aşıların Covid-19 ile mücadelede çok etkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73 çıktı. Aksini düşünenlerin oranı yüzde 14’te kalırken, kararsız kalanlar ise yüzde 13. Katılımcıların yüzde 67’si ise “Aşı olmayanlara kısıtlama gelmeli” dedi.

Yabancılar tahvilde de satışa döndü

Merkez Bankası’nın faiz indirdiği haftada son altı ayın en sert tahvil satışını gerçekleştiren yabancı yatırımcı, geçen hafta da satış yönündeki eğilimini sürdürdü.

Zam cenderesi: ‘Geçinemeyenler’ faturaları yaktı

Fotoğraf: Nazım Özgün / Kocaeli Gazetesi

Vatandaşlar üst üste gelen zamları protesto etti. Tepki olarak faturaları yakan vatandaşlar şöyle seslendi: “Bizlerin ekonomisi her geçen gün küçülüyor, aldığı maaşlar eriyor ama ne hikmetse ülke ekonomimiz yüzde 21,7 büyüyor. Artık geçinemiyoruz, zamlar geri çekilsin.”

İstanbul’da evler açık artırmayla kiraya verilmeye başladı

Türkiye genelinde yaşanan kiralık ev sıkıntısı yeni uygulamaları beraberinde getirdi. Kiralık konut arzının sınırlı kalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralıklar açık artırmaya çıktı.

Cem Yılmaz da NFT işine girdi

Komedyen Cem Yılmaz, son zamanlarda gündemde olan NFT konusunda ilk adımını attı. Yılmaz, NFT’lerin müzayedesinin yapıldığı bir platform üzerinden bir çizimini satışa sunarak hesabını paylaştı.

Ünlü programcı, Nusret’te 700 sterline et yediğini yalanladı: Keşke…

Et tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkentinde yeni açtığı restoranına giden TV ünlüsü Gemma Collins, bir steak için 700 sterlin (8 bin 400 lira) ödediğini yalanladı: “1450 sterlin (17 bin 500 lira) ödedim.”

Türkiye tamam, Demirörenler şimdi de ‘dünya çapında gazeteci’ yetiştirecek

Demirören Medya Grubu, ‘dünya çapında gazetecilik yapacak’ gençlerin yetiştirilmesi için medya lisesi açıyor.

Bitcoin’deki yükselişin arkasında Soros’un yatırımı mı var?

Milyarder yatırımcı George Soros’a ait bir şirketin kripto para piyasasına yatırım yaptığı yönündeki haberler Bitcoin’i 55 bin dolar seviyesine çıkardı.

Squid Game çalıntı mı?

Fotoğraf: Netflix

Dünyayı kasıp kavuran Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2014’te yayınlanan bir Japon filminin senaryosunu ‘çaldığını’ yalanladı.

Winnie the Pooh kaleme alınırken esin kaynağı olan köprü 131 bin sterline satıldı

Britanyalı yazar A.A. Milne’a ‘Winnie the Pooh’u kaleme alırken ilham kaynağı olan köprü açık artırmayla 131 bin sterline (1,58 milyon lira) satıldı.