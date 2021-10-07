Anket: ‘Aşı olmayana kısıtlama gelmeli’ diyenlerin oranı yüzde 67

MAK Araştırma’nın anketinde aşıların Covid-19 ile mücadelede çok etkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 73 çıktı. Aksini düşünenlerin oranı yüzde 14’te kalırken, kararsız kalanlar ise yüzde 13. Katılımcıların yüzde 67’si ise “Aşı olmayanlara kısıtlama gelmeli” dedi.

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Şirketin 22-29 Eylül tarihlerinde düzenlediği ‘Türkiye geneli Covid-19 aşısına toplumsal bakış açısı’ başlıklı araştırmasına 67 ilden 5700 kişi katıldı.



Araştırmaya katılanlar arasında Covid-19’a yakalanmayanlar yüzde 76, yakalananlar ise yüzde 24 olarak tespit edildi. Buna göre anketten bazı veriler şu şekilde:

Hiç aşı olmayanlar – yüzde 15

İki doz BioNTech iki doz Sinovac – yüzde 11

İki doz Sinovac tek doz BioNTech – yüzde 11

İki doz Sinovac – yüzde 22

Sadece tek doz Sinovac – yüzde 6

İki doz BioNTech – yüzde 24

Tek doz BioNTech – yüzde 11

Aşılar Covid-19 ile mücadelede çok etkili diyenler:

Evet kesinlikle katılıyorum – yüzde 32

Evet katılıyorum -yüzde 41

Hayır kesinlikle katılmıyorum – yüzde 6

Hayır katılmıyorum – yüzde 8

Kararsız/cevap yok – yüzde 13

“Covid-19 virüsü hayatımızı tehdit eden, çok ciddi ele alınması gereken bir virüstür” diyenlerin oranı yüzde 77 olurken, buna karşı çıkanlar 14 puanda kaldı. Kararsız olanlar ise yüzde 9.

Ancak aşının gerekliliği konusundaki yüksek oran, kısıtlamalarda tersine dönüyor. Buna göre “Kısıtlamalar faydalı” diyenler yüzde 45 oranında kaldı. Ancak buna katılmayanlar yüzde 41 oldu. Bu konuda kararsız olanlar ise yüzde 14.

‘Herkes Covid-19 aşısı yaptırmalı’ diyenler

Evet kesinlikle katılıyorum – yüzde 36

Evet katılıyorum – yüzde 41

Hayır kesinlikle katılmıyorum – yüzde 7

Hayır katılmıyorum – yüzde 7

Kararsız/cevap yok – yüzde 10

‘Aşı yaptırmamak virüsün yayılmasına katkıda bulunmaktır’ diye düşünenler ise yüzde 78 oranında. Yüzde 14’lük kesim ise buna katılmıyor.

‘Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelmeli’ diyenler

Aşıların kullanılmaya başlamasıyla en çok tartışılan konulardan birisi aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi olmuştu. Buna göre ankete katılanların yüzde 67’si kısıtlama taraftarı. Yüzde 24 ise kısıtlamalara karşı pozisyonda.

Aşıların güvenilirliği

Ankette aşıların güvenilirliği de soruldu. Buna göre katılımcıların yarısı Sinovac’ın BioNTech aşısına göre daha güvenilir olduğunu düşünüyor. Yüzde 14’ü kararsızken, yüzde 36’sı buna katılmıyor.

Bir diğer soruda BioNTech’in daha güvenilir olduğu düşünenler ise yüzde 40. Yine aynı şekilde yüzde 50’lik bir oranda BioNTech’in daha güvenilir olmadığını düşünenler var.