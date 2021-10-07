Tarım Kredi’de fiyatlar ‘gayet uygun’ değilmiş: ‘Vatandaşın beklentisi dramatik’

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, fiyatların yeterince ucuz olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Biz diğer zincirlere göre yaklaşık yüzde 5 ucuza ürün satıyoruz.”

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre, gıda enflasyonu yüzde 28,8’e, üretici fiyat endeksindeki artış ise yıllık 43,96’ya ulaştı.

TÜİK’in verilerini ‘makyajlı‘ bulan bağımsız araştırmalara göre ise gıda enflasyonu yüzde 40’ın üzerinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre ise gıda fiyatlarındaki artış enflasyondan öte beş büyük marketin fiyat stratejisiyle alakalı.

Erdoğan son olarak beş büyük zincir markete karşı, fiyatlarının ‘gayet uygun’ olduğunu söylediği kooperatif marketlerden yeni bin tane hizmete sokacaklarını söylemişti.

Kooperatif marketlerindeki fiyatlar ise bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Marketteki fiyatların zincir marketlerle arasında çok büyük fark taşımaması tepkilere neden oluyor.

O eleştirilere yanıt ise bugün Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Yıldırım’dan geldi.

Vatandaşın fiyat farkı beklentisini ‘dramatik‘ olarak niteleyen Yıldırım’ın açıklamaları şöyle: “Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz.

Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar.”

Yıldırım ayrıca Erdoğan’ın 1000 market hedefine ise ancak 2022’nin ilk altı ayında ulaşabileceklerini ekledi.

Türkye’de Tarım Kredi Kooparetifi’nin şu anda 483 marketi bulunuyor.